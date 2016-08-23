Rusya Paralimpik Oyunları'na katılamayacak

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Rusya'nın 7 ile 18

Eylül tarihleri arasında Rio de Janeiro'da yapılacak olan

Paralimpik Oyunları'ndan ihraç kararını tasdik etti.

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Rus sporculara devlet

tarafından doping yaptırıldığının kanıtlandığı gerekçesiyle Rus

kafilesini oyunlara katılmaktan men etmişti. Kararı üst mahkeme

CAS'a taşıyarak temyiz eden Rusya'nın girişimi

sonuçsuz kaldı.

Tarafları dinledikten sonra hükme varan CAS'ın karar

gerekçesinde IPC'nin kendi kuralları doğrultusunda karar aldığı

ve mevcut duruma göre men kararının yerinde olduğu belirtildi.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Rusya Paralimpik

Komitesi'nin IPC kararına temel alınan bulguların yanlış

olduğunu kanıtlayamadığını da duyurdu.

Sistematik doping yapıldığı kanıtlandığı halde

bütün Rus

sporcuların pazar günü sona eren Rio Olimpiyatlarından

men

edilmemesi Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas

Bach'ın eleştirilmesine yol açmıştı. Paralimpik'e katılacak olan

Alman sporcular Rus sporcuların cezalandırılmasına üzüldüklerini

ancak ‘dopinge sıfır tolerans' ilkesinin geçerli kılınmasından

memnun olduklarını belirttiler.

‘Sıfır tolerans'

Cumartesi günü uzun atlama dünya rekoru kıran ampüte Alman atlet

Heinrich Popow “Men cezası ‘sıfır tolerans' politikasındaki ilk

adım ise, bu karara katılmamak mümkün değildir. Ancak ilk adım

aynı zamanda son adım anlamına da gelmemeli. Çünkü diğer

ülkelerde de Rusya'daki kadar doping yapılıyor”

dedi. Popow

dopingle mücadeleyi gülünç bulduğunu belirtti ve Çin'e gidecek

kontrolörlerin vize başvurusu yapmak zorunda olduklarını

hatırlattı. Alman atlet “Vize başvurusu yapılınca Çinli

sporcular kontrolörlerin ne zaman geleceğini öğreniyor ve ona

göre tedbir alıyorlar” diye konuştu. 400 metrenin iddialı ismi

David Behre de, ‘sporda dopinge yer olmadığını herkesin kabul

etmesi gerektiğini ve doping yapmadıkları halde Paralimpik'e

katılamayacak olan Rus sporcuların durumuna üzüldüğünü' dile

getirdi.