Rusya Paralimpik Oyunları'na katılamayacak

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Rusya'nın 7 ile 18
Eylül tarihleri arasında Rio de Janeiro'da yapılacak olan
Paralimpik Oyunları'ndan ihraç kararını tasdik etti.
Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Rus sporculara devlet
tarafından doping yaptırıldığının kanıtlandığı gerekçesiyle Rus
kafilesini oyunlara katılmaktan men etmişti. Kararı üst mahkeme
CAS'a taşıyarak temyiz eden Rusya'nın girişimi
sonuçsuz kaldı.
Tarafları dinledikten sonra hükme varan CAS'ın karar
gerekçesinde IPC'nin kendi kuralları doğrultusunda karar aldığı
ve mevcut duruma göre men kararının yerinde olduğu belirtildi.
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Rusya Paralimpik
Komitesi'nin IPC kararına temel alınan bulguların yanlış
olduğunu kanıtlayamadığını da duyurdu.
Sistematik doping yapıldığı kanıtlandığı halde
bütün Rus
sporcuların pazar günü sona eren Rio Olimpiyatlarından
men
edilmemesi Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas
Bach'ın eleştirilmesine yol açmıştı. Paralimpik'e katılacak olan
Alman sporcular Rus sporcuların cezalandırılmasına üzüldüklerini
ancak ‘dopinge sıfır tolerans' ilkesinin geçerli kılınmasından
memnun olduklarını belirttiler.
‘Sıfır tolerans'
Cumartesi günü uzun atlama dünya rekoru kıran ampüte Alman atlet
Heinrich Popow “Men cezası ‘sıfır tolerans' politikasındaki ilk
adım ise, bu karara katılmamak mümkün değildir. Ancak ilk adım
aynı zamanda son adım anlamına da gelmemeli. Çünkü diğer
ülkelerde de Rusya'daki kadar doping yapılıyor”
dedi. Popow
dopingle mücadeleyi gülünç bulduğunu belirtti ve Çin'e gidecek
kontrolörlerin vize başvurusu yapmak zorunda olduklarını
hatırlattı. Alman atlet “Vize başvurusu yapılınca Çinli
sporcular kontrolörlerin ne zaman geleceğini öğreniyor ve ona
göre tedbir alıyorlar” diye konuştu. 400 metrenin iddialı ismi
David Behre de, ‘sporda dopinge yer olmadığını herkesin kabul
etmesi gerektiğini ve doping yapmadıkları halde Paralimpik'e
katılamayacak olan Rus sporcuların durumuna üzüldüğünü' dile
getirdi.