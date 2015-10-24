Rusya: Özgür Suriye Ordusu'na havadan destek sağlayabiliriz

Rusya, Suriye'de terör örgütü IŞİD'le savaşan Özgür Suriye Ordusu'na havadan destek sağlayabileceğini açıkladı.

AFP'nin haberine göre, Rossiya 1 televizyonuna konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Özgür Suriye Ordusu dahil vatansever muhaliflere havadan destek vermeye hazırız" dedi. Ancak Lavrov "vatansever muhaliflerin" nerede olduğunu tespit etmeleri konusunda ABD'nin yardımcı olmasının şart olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı, Suriye'deki terör faaliyetlerine karşı ABD ile geniş kapsamlı koordinasyona da hazır olduklarını sözlerine ekledi. Lavrov, ABD'nin Rusya'yla bu konuda koordine olmayı reddetmesini ise "büyük bir hata" olarak niteledi.

Lavrov ayrıca, parlamento ve devlet başkanlığı seçimlerinin, Suriye'deki herhangi bir siyasi çözümün parçası olması gerektiğini ve yakın gelecekte bir anlaşmaya varılması için ilerleme sağlanabileceğine dair ümitli olduğunu söyledi.

Lavrov dün Avusturya'nın başkenti Viyana'da Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu tarafından temsil edildiği "dörtlü Suriye toplantısı"na katılmıştı.

Rusya, Esad rejimine destek olmak için 30 Eylül'den bu yana Suriye'de hava operasyonları düzenliyor.