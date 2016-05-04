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Dünya

Rusya: Osmanlı'yı yeniden canlandırmaya çalışan Türkiye imparatorluğun sonunu unutmasın

"Türkiye konusunda olabildiğince sabırlı davrandık"

04 Mayıs 2016 21:20

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, Türkiye'de hükümetin Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmaya çalıştığını söyleyerek "Ancak Osmanlı'nın sonunu unutmasınlar" dedi.

İzvestia gazetesine bir röportaj veren Zaharova, Türkiye'nin Suriye, mülteciler, terörle mücadele ve Kırım politikalarını 'agresif' olarak niteledi.

"Türkiye konusunda olabildiğince sabırlı davrandık ancak Türkiye'deki hükümetin uyguladığı politikaların suç teşkil ettiğini ve Suriye'deki barış görüşmelerini baltaladığını her zaman biliyorduk" diyen Zaharova, iki ülke arasındaki sorunları gidermek için çabaların her zaman Moskova'dan geldiğini, ancak Ankara'nın çözüme yanaşmadığını savundu.

Kasım 2015'te Türkiye'nin bir Rus savaş uçağını Suriye sınırında düşürmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler, son dönemin en kötü seviyesine gerilemişti.

"Ne yazık ki Türkiye'de hükümetin öyle ya da böyle Osmanlı İmparatorluğu'nun eski gücünü geri getirmek gibi bir çaba içerisine girdiğini, ya da en azından bu izlenimi yaratmaya çalıştığını görüyoruz" diyen Zaharova, bu tutrumun 'yıkıcı' politikalara yol açtığını ifade etti.

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