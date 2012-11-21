Kiliseye 'tanrıyı ispat et' davası!

Rusya'nın Omsk kentinde ilginç bir dava yaşandı. Vasiliy Melniçenko adlı bir ressamın, “tanrının varlığını ispat etmesi, aksi takdirde dolandırıcılık suçundan yargılanması” talebiyle Rusya Ortodoks Kilisesi'ne dava açtığı bildirildi.

türkrus.com'un haberine göre; kilisenin “halkın inancını istismar ederek kazanç sağladığı” iddiasındaki sanaçtının, dava dilekçesinde, “Zamanında 10 ruble ödeyerek kilisede vaftiz oldum. Bunun karşılığında tanrının beni kutsayacağı, koruyucu meleğin yardım edeceği, kutsal duaların benim ve yakınlarımın üzerinden eksik olmayacağı vadedildi. Bunlara inanarak, 15 yıl boyunca düzenli olaral kilisede ibadet ettim, ayinlere para ödedim, kiliseden alışveriş yaptım, bağışta bulundum.

Bir yıl içinde kiliseye 400 dolar ödedim. Ama vadedilen saadet yerine, sadece hastalık ve dert gördüm” şeklinde şikayette bulunduğu belirtildi.

"Tanrının varlığının kanıtlanmasını isteyen" Melniçenko, aksi takdirde "tanrının Rusya'daki temsilcisi sıfatıyla faaliyet gösteren Rusya Ortodoks Kilisesi'nin yasa dışı ilan edilmesini" istedi.

Kilisede görevli din adamı Andrey Kurayev, "Gitsin mahkemeye versin, avukatlara para harcasın. Böyle aptalları cezalandırmak lazım" şeklinde tepki gösterdi.