Rusya ordusunun Çernobil'den çekildiği açıklandı; Ukrayna, askerlerin ciddi seviyede radyasyona maruz kaldığını belirtti

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Ukrayna'nın devlet atom enerjisi kurumu Energoatom, Rusya'nın savaşın ilk günlerinde ele geçirdiği Çernobil Nükleer Santrali'nden çekildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada Çernobil çalışanlarının bölgede hiç "yabancı" kalmadığını söylediği aktarıldı. Rusya'nın bölgedeki Slavutıç bölgesinden de çekildiğini açıkladı.

Energoatom, bölgedeki askerlerin siper kazarken "ciddi dozda radyasyona maruz kaldığını"; Rusya ordusunun da bunun ardından 1986'daki nükleer felaketin yaşandığı bölgeden çekilme kararı aldığını belirtti.

Yapılan açıklamada Rusya'nın en kontamine bölge olarak bilinen 'Kızıl Orman'da da siperler kazdığı doğrulandı. Geçen günlerde de Rus kuvvetlerinin yüksek derecede zehirli olduğu bilinen 'Kızıl Orman'dan araçlarla geçip radyoaktif toz kaldırdığı belirtilmişti. Reuters'a konuşan iki santral çalışanı, Rus konvoyundaki askerlerin hiç anti-radyasyon koruması kullanmadığını belirtti; bunun da 'intihara eş değer olduğunu" dile getirmişti..

Energoatom'un açıklamasında, "İşgalcilerin ciddi dozda radyasyona maruz kalıp, ilk hastalık işaretinde panik olması şaşırtıcı değil" denildi.

Uluslararası Atom Enerjisi kurumu, Rus güçlerinin yüksek seviyede radyasyona maruz kaldığı bilgisini henüz doğrulayamadıklarını belirtti.