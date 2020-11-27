Rusya ordusu, hipersonik seyir füzesi Tsirkon'u denedi

T24 Dış Haberler

Rusya Savunma Bakanlığı, dün hipersonik seyir füzesi 'Tsirkon'u test amacıyla ateşlediğini duyurdu. Bu vesileyle Tsirkon bu sene en az üçüncü defa denenmiş oldu.

Tıpkı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum günü olan 7 Ekim'de yapılan tatbikatta olduğu gibi Rus donanmasından bir fırkateyn Rusya'nın kuzeybatısındaki sulardaki hedefi vurdu.

TASS'ın aktardığına Tsirkon saatte yaklaşık 100 bin kilometre hızla hareket etti 450 kilometre uzağındaki hedefini başarıyla vurdu.

Tsirkon programı 2011 yılında başlamış ve 2015 yılında aktif test sürecine girmişti.