Rusya olağanüstü toplantıya çağırdı



Rusya BM Güvenlik Konseyi üyelerine Suriye, diğer Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki gelişmeleri gündeme almaları için çağrıda bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Gennadi Gotilov, oturumun 30 Eylül'de düzenlenmesini önerdi. Rus yetkili, terörist tehditlerle bağlantılı olarak ortaya çıkan çatışmaların bu buluşmada ele alınması gerektiğini söyledi.

Rusya'nın eylül ayında BM Genel Konseyi dönem başkanı olacağına işaret eden Gotilov, Rusya'nın başkanlığında yeni girişimlerin de gündeme getirileceğini belirtti.

Putin'e olumsuz yanıt

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in IŞİD'e karşı uluslararası bir koalisyon oluşturma çağrısına ise ABD'den olumsuz yanıt geldi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın olmadığı bir çözüm isteyen Washington, Rusya'nın Esad'a verdiği desteğin çatışmaları genişletme riski taşıdığını belirtti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın bunun yerine ABD'nin öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyona destek olması durumunda ABD'nin memnuniyet duyacağı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da öneriye kuşkuyla bakıyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Rusya'nın Suriye ile ilgili tutumuna açıklık getirmek için 10 gün içinde üçüncü kez Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştüğüne işaret edildi

Açıklamada Kerry'nin Lavrov'a Rusya'nın Esad'a devam eden desteğinin çatışmaları daha da alevlendireceği ve uzatacağını söylediği belirtildi. Kerry'nin ayrıca yeni bir uluslararası koalisyona gerek olmadığını aktardığına da dikkat çekildi.

Putin'in çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin salı günü Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye yaptığı ziyaret sırasında Suriyelilerin ordudan değil, IŞİD'den kaçtığını ve Moskova'nın 'meşru' Suriye yönetimine askeri desteğinin devam edeceğini açıklamıştı. Putin uluslararası toplumu da yeni bir koalisyon kurmaya çağırmıştı.