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Dünya

Rusya, Odesa'yı vurdu; uçakların hedef alındığını söyledi

08 Mayıs 2022 08:48

T24 Dış Haberler

Rusya Savunma Bakanlığı, cumartesi günü yüksek hassasiyetli füzelerle Artsız, Odesa ve Voznesensk'teki havalimanlarındaki Ukrayna uçaklarını vurduğunu açıkladı. 

Moskova, ayrıca İskender füzeleriyle Harkov yakınlarında ABD ve Avrupa'dan Ukrayna'ya gönderilen ekipmanların vurulduğunu belirtti. 

Ukrayna, cumartesi günü Odesa bölgesini dört füzenin vurduğunu açıklamış ve can kaybı yaşanmadığını bildirmişti. Kiev, füzelerden birinin Odesa'daki bir mobilya fabrikasını; diğer ikisininse zaten hasar görmüş bir havalimanı pistini vurduğunu ifade etti.

Sosyal medyada cumartesi günü paylaşılan videolar liman kentinden kara dumanlar yükseldiğini ve sirenlerin çaldığını gösterdi. 

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