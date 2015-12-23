Rusya: Numan Kurtulmuş'un açıklamaları, Türkiye'nin Rus jetini bilerek düşürdüğü anlamına geliyor

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un, Rusya'nın Suriye'deki hava operasyonlarıyla ilgili açıklama yapmasının ardından konuşan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Türkiye'nin Rus Su-24 uçağına saldırmayı önceden planladığını 'de facto' olarak kabul ettiğini iddia ederek, "Numan Kurtulmuş'un bu sözleri Türkiye'nin Rus jetini bilerek vurduğunu ve bir askerini öldürdüğünü resmen kabul ettiği anlamına geliyor" dedi.

21 Aralık'taki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Numan Kurtulmuş, "Rusya'nın Suriye üzerindeki 4198 uçuşundan sadece 191'i DAEŞ mevzilerine yöneliktir. Geri kalanı ise, birçoğu Türkiye'ye yakın bölgelerde bulunmak üzere, ılımlı muhaliflerin mevzileri ve hatta sivil vatandaşların bulunduğu alanlar olduğu bilinmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

"Türkiye'nin Rus jetini bilerek vurduğunu resmen kabul ettiği anlamına geliyor"

Sputnik'te yer alan habere göre, Türk Genelkurmayı'nın, 24 Kasım'da yani vurulduğu gün Su-24 uçağının hangi bölgede ve hangi saatte operasyon düzenlediğini net olarak bildiğini savunan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ankara'nın Su-24 uçağını önceden planlayarak düşürdüğünü gösterdiğini ifade eden Konaşenkov, "(Başbakan Yardımcısı) Numan Kurtulmuş'un bu sözleri Türkiye'nin Rus jetini bilerek vurduğunu ve bir askerini öldürdüğünü resmen kabul ettiği anlamına geliyor" diye konuştu.

Konaşenkov ayrıca, Rusya ile ABD arasında Ekim 2015'te imzalanan uçuş güvenliği anlaşmasına da atıf yaptı. Konaşenkov, Ankara'nın, Moskova’nın Suriye'deki operasyonları hakkında bilgi sahibi olmasının, bu anlaşma kapsamında Washington’a verilen istihbaratın Türk Genelkurmayı'ndan geçtiğinin kanıtı olduğunu söyledi.