Hükümet Sözcüsü: Başika'daki Türk askeri varlığı devam edecek

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Ankara ile Bağdat arasında diplomatik krize yol açan Musul yakınlarındaki Başika kampına gönderilen ilave Türk askerinin bir kısmının geri çekildiğini, ancak askerlerin tamamının geri çekilmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Kurtulmuş, "Orada tabii ki Türk askerinin eğitimi devam edecek. İlave gönderdiğimiz askerlerin temel amacı DAEŞ’e karşı hassasiyeti artırmak ve daha iyi koruyabilmekti. İlave olarak gönderilen askerin bir kısmı geri çekildi. Oradaki varlığımızı, başka yerlerdeki varlığımızı da tehlike altına atmayacak bir teyakkuz halindeyiz" dedi.

Kurtulmuş, sokağa çıkma yasakları ve çatışmalar nedeniyle mağdur olan Güneydoğu Anadolu'daki esnafların destekleneceğini söyledi. Kurtulmuş, "Terör ortamından etkilenen, 12 ilçemiz başta olmak üzere etkilenen vatandaşlarımızın karşı karşıya kalmış olduğu mağduriyetlerin giderilmesi için bütün titizlikle çalışmalar yapılmış ve inşallah bunlar giderilecektir" dedi.

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Numan Kurtulmuş'un açıklamlarından satır başları şöyle;

Terör ortamından etkilenen, 12 ilçemiz başta olmak üzere etkilenen vatandaşlarımızın karşı karşıya kalmış olduğu mağduriyetlerin giderilmesi için bütün titizlikle çalışmalar yapılmış ve inşallah bunlar giderilecektir.

Rusya'nın Suriye üzerindeki 4198 uçuşundan sadece 191'i DAEŞ mevzilerine yöneliktir. Rusya DAEŞ yerine ılımlı muhalifleri vuruyor.

'Başika' açıklaması

Son zamanlarda orada çok yakın bir noktaya gelen DAEŞ'in tehdidinden oraya ilave bir güç kaydırılması yapılmıştır. Konunun uluslararası konuma taşınması sonrası Türkiye bu hassasiyetleri göz önünde bulundurarak oradaki güçlerinin bir kısmını Irak kuzeyine doğru çekildi.

İsrail ile gerçekleşen görüşmeler

Mavi Marmara katliamıyla Türkiye'nin vatandaşları uluslararası sularda şehit edilmişlerdir. Mavi Marmara olayıyla başlayan İsrail ilişkilerinin kesilmesi İsrail hükümetinin gaddarca yaptığı saldırı sonrasıdır.

Normalleşme için 3 temel şart vazgeçilmezdir. Dolayısıyla başından itibaren Türkiye'nin tavrı değişmiş değildir.

Soru cevap

Terör olaylarının mağduru esnafa nasıl yardım edilecek?

Bu sefer bir spesifik olaydan bahsetmiyoruz. Bu sefer maalesef yaygın bir terör meselesi var. 12 ilçeyi kapsıyor. Hem terör olayları, hem sokağa çıkma yasağıyla birlikte. Burada daha kapsamlı bir mesele var. Çok titizlikle çalışıldı. Müsaade ederseniz teferruatını yarına bırakalım. Terör örgütü zannetti ki; “Bölge halkı bize destek verir.” Çok şükür ki bölge halkı destek vermedi. Zaten vatandaşımızın kendilerince başkaldırı taleplerine cevap vermemesi sonucu örgüt hendekler kazdı, içine bombaları yerleştirdi. Bu sefer kendi yaşadıkları yerde vatandaşları hendeklerde, hem teröristlerin silah attığı bir ortam, mecburen sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi üzerine baskı altına aldı. Geçimlerini sağlayan insanların maalesef dükkanlarını açamamalarına terör örgütü vesile oldu. Böyle bir mağduriyete katlansınlar diyemeyiz. Teröristlerin amacı hayatı çekilmez hale getirmek. Biz de vatandaşlarımızın hükümeti olarak her türlü mağduriyetini gidermeyi vazife olarak görüyoruz.

Askerler Başika kampından ayrıldı mı? Türk askeri var mı?

Orada tabii ki Türk askerinin eğitimi devam edecek. İlave gönderdiğimiz askerlerin temel amacı DAEŞ’e karşı hassasiyeti artırmak ve daha iyi koruyabilmekti. İlave olarak gönderilen askerin bir kısmı geri çekildi. Oradaki varlığımızı, başka yerlerdeki varlığımızı da tehlike altına atmayacak bir teyakkuz halindeyiz.