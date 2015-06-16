T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Rusya nükleer silahlarını artırıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 40 yeni kıtalararası balistik füzenin Rusya'nın nükleer silahları arasına katılacağını açıkladı.

16 Haziran 2015 22:50


Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova yakınlarındaki Kubinka'da düzenlenen silah fuarının açılışına katıldı. Putin burada yaptığı açıklamada yıl sonuna kadar 40'tan fazla kıtalararası balistik füzenin Rusya'nın nükleer silahları arasına katılacağını söyledi.

Rus haber ajansı RIA-Novosti'nin haberine göre Putin bu füzelerin en modern hava savunma sistemlerini aşacak nitelikte olduğunu söyledi. Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Anatoli Antonov NATO'yu Rusya'yı silahlanmaya zorlamakla suçladı.

Ukrayna'nın doğusundaki kriz nedeniyle Rusya ile NATO arasındaki ilişkiler geriliyor. Batı, Moskova'yı Rus yanlısı ayrılıkçılara silah ve asker desteği vermekle suçlarken Rusya bu suçlamayı reddediyor.

Hafta sonunda ABD'nin Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerinde ağır silah teknolojisi konuşlandırmak istediği ortaya çıkmış, bu adım Kremlin'in tepkisini çekmişti. Polonya ve Litvanya söz konusu konuşlanmayla ilgili Washington'da görüşmelerde bulunulduğunu doğrulamıştı. Polonya Savunma Bakanı Tomasz Siemoniak önümüzdeki hafta içinde bu konuda bir karar alınmasını beklediğini söylemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Rusya Devlet Başkanı Vladimir PutinRusyaDevlet Başkanı Putin MoskovaKubinkaRIA-NovostiPutinSavunma Bakanı Yardımcısı Anatoli Antonov NATO RusyaNATOMoskova RusABD Doğu Avrupa NATOKremlinLitvanyaWashingtonSavunma Bakanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24