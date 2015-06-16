Rusya nükleer silahlarını artırıyor



Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova yakınlarındaki Kubinka'da düzenlenen silah fuarının açılışına katıldı. Putin burada yaptığı açıklamada yıl sonuna kadar 40'tan fazla kıtalararası balistik füzenin Rusya'nın nükleer silahları arasına katılacağını söyledi.

Rus haber ajansı RIA-Novosti'nin haberine göre Putin bu füzelerin en modern hava savunma sistemlerini aşacak nitelikte olduğunu söyledi. Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Anatoli Antonov NATO'yu Rusya'yı silahlanmaya zorlamakla suçladı.

Ukrayna'nın doğusundaki kriz nedeniyle Rusya ile NATO arasındaki ilişkiler geriliyor. Batı, Moskova'yı Rus yanlısı ayrılıkçılara silah ve asker desteği vermekle suçlarken Rusya bu suçlamayı reddediyor.

Hafta sonunda ABD'nin Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerinde ağır silah teknolojisi konuşlandırmak istediği ortaya çıkmış, bu adım Kremlin'in tepkisini çekmişti. Polonya ve Litvanya söz konusu konuşlanmayla ilgili Washington'da görüşmelerde bulunulduğunu doğrulamıştı. Polonya Savunma Bakanı Tomasz Siemoniak önümüzdeki hafta içinde bu konuda bir karar alınmasını beklediğini söylemişti.