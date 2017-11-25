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Dünya
Deutsche Welle

Rusya nükleer kirlilik iddialarını soruşturacak

Ural Dağları'nda normal değerlerin 1000 katı radyoaktif kirlilik iddiaları üzerine ülkenin atom enerjisi kurumu Rosatom soruşturma başlattı.

25 Kasım 2017 01:43

Rusya'nın atom enerjisi kurumu Rosatom, Ural Dağları'nın güney bölgelerinde normal değerlerin 1000 katı düzeyinde radyoaktif kirliliğin oluştuğuna dair haberler üzerine soruşturma başlattığını açıkladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada "Nükleer bilim insanları rutenyum-106 maddesinin kaynağını tespit etmek için bir komisyon kurdu" ifadesi kullanıldı.

Açıklamaya göre komisyon ayrıca Rusya ve Avrupa'dan bilimsel kuruluşları temsil edecek uzmanları da içerecek ve Rosatom soruşturma için tüm desteği sunduktan sonra kamuoyunu sonuçlar hakkında bilgilendirecek.

Rutenyum-106 nedir?

Rus meteorologlar, Pazartesi günü, Eylül ayındaki ölçümlerde Çelyabinsk bölgesindeki Mayak Nükleer Tesisi civarında "aşırı yüksek" derecede rutenyum-106 maddesi tespit ettiklerini açıklamışlardı.

Radyoaktif bir izotop olan rutenyum-106 maddesi doğada kendiliğinden bulunmuyor ve atom parçalama işlemi sırasında ortaya çıkıyor.

Rosatom'dan daha önce yapılan açıklamalarda Rusya'daki nükleer tesislerde herhangi bir "olay" yaşanmadığı söylenmiş ve tespit edilen madde miktarının tehlikesiz olduğu kaydedilmişti.

Ülkenin tarım denetim kurumu Rosselkhoznadzor, artan edişeler üzerine bugün bir açıklama yaparak "muhtemel bir radyoaktif kirliliğin" olmadığını söyledi.

Rosatom'a bağlı olarak faaliyet gösteren ve nükleer yakıt işleyen Mayak tesisi ise, yıllardır rutenyum-106 üretmediklerini bildirerek kirliliğin kendileri ile ilgili olmadığını iddia etti.

Mayak'taki tesis, dünya tarihindeki en kötü nükleer kazalardan bir tanesine ev sahipliği yapmıştı. 1957 yılında radyoaktif atık barındıran bir konteyner patlamış ve 13 bin kişi bölgeden tahliye edilmişti.

DW,AFP/ÇÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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