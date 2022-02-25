Rusya’nın yarı iletken çip tedariği risk altında

ABD hükümeti dün Rusya’ya yarı iletken de dahil çeşitli yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatını yasaklayan bir yaptırım paketi açıkladı.

ABD’nin bu kararına dünyanın önde gelen çip üreticileri Japonya, Tayvan ve Güney Kore’den de destek geldi. ABD’nin kararı dünyanın her yerinde Amerikan teknolojisini kullanan şirketler için geçerli oluyor ancak Çin’in Rusya’ya yönelik yaptırım açıklamaması nedeniyle Çinli çip üreticilerinin benzer yönde karar alıp almayacağı belirsiz. Çinli yarı iletken üreticisi SMIC, çip üretiminde Amerikalı tedarikçilerle çalışıyor.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Yarı iletken Endüstrisi Birliği Başkanı John Neuffer yaptırımların önemli etkileri olacağını ancak Rusya’nın doğrudan yarı iletken tüketicisi olmadığını belirterek “Dünya Yarı iletken Ticaret İstatistikleri’ne göre Rusya küresel yarı iletken alımlarının yüzde 0.1’den daha azını oluşturuyor.” değerlendirmesini yaptı.