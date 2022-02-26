Rusya'nın Ukrayna’yı işgalini protesto eden Tornike Shengelia, CSKA Moskova’dan ayrıldı

Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Rus ekiplerinden CSKA Moskova'nın yıldızı Tornike Shengelia, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini protesto ederek takımdan ayrıldı.

Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Rus ekiplerinden CSKA Moskova'da Gürcü yıldız Tornike Shengelia, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Daha önce 6 yıl Baskonia takımında forma giyen 30 yaşındaki basketbolcu, ailesini de alarak İspanya’ya gitti.

Tornike Shengelia yaptığı açıklamada, “Bu kararı Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini protesto etmek amacıyla aldım. Rus ordusunun kulübü CSKA Moskova için oynamaya devam etmenin mümkün olmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Gürcistan Milli Takımı’nın da kaptanlığını yapan Shengelia’nın 2020 yılında CSKA Moskova’ya imza atması ülkesinde tepki çekmişti.

Rusya ile Gürcistan’ın gerginliği nedeniyle tecrübeli oyuncu eleştirilerin hedefi olmuş ve Gürcistan Cumhurbaşkanı tarafından da eleştiri almıştı.

Ayrılık haberi öncesinde Tornike Shengelia, CSKA Moksova kadrosunda yer alan bir oyuncu olarak tepkisini net şekilde ortaya koymuştu. Facebook hesabında profil fotoğrafını Ukrayna bayrağı yapan Shengelia, "Ukrayna için dua ediyorum! Dayanın" yazmıştı.