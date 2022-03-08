Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: "Yaşadığım kent bombalanıyor ama Moskova'da yaşayan annem bana inanmıyor"

Fakat o sırada Rus devlet televizyonlarında Harkov'daki yerleşim yerlerinin bombalanması, sivil ölümleri veya su sırasında beklerken ölen dört sivile dair hiçbir haber yoktu.

Rus kanalları savaşın nedeninin Ukrayna'nın saldırganlığı olduğunu söylüyor ve bunu "özel bir özgürleştirme operasyonu" olarak niteliyor.

Rus medyası savaş, işgal veya saldırı kelimelerini kullanmaları durumunda, "Rus askerleri hakkında bilinçli bir şekilde dezenformasyon yayma" gerekçesiyle yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

Popüler TV kanallarında Ukrayna'da sivilleri tehdit eden şeyin Rus ordusu değil, onları canlı kalkan olarak kullanan Ukrayna milliyetçileri olduğu anlatılıyor.

Bazı Ruslar savaşı protesto etmek için sokaklara çıksa da devlet televizyonları bunu yayınlamıyor.

Ukrayna'nın başkenti bombalanmaya başladığında, tek düşündükleri şey kendisi ve eşinin altı yaşındaki kızları ve bebeklerini nasıl koruyabilecekleri olmuş.

Mikhailo ve babası, savaştan önce

Çocukları gece bombardıman seslerine uyanıp ağlamaya başlamış. Bunun üzerine önce Kiev'in dışına, ardından da ülke dışına çıkmışlar.

Ailesini Macaristan sınırına kadar götüren Mikhailo, ardından direnişe destek vermek için Ukrayna'nın batısına dönmüş.

Rusya'daki Nijni Novgorod kenti yakınlarında bir manastırda çalışan babasının kendilerini hiç aramamasına şaşırmış.

Babasını arayıp olanları anlattığında babası bunun doğru olmadığını söylemiş, "Hayır bir savaş yok, Ruslar Ukrayna'yı Nazilerden kurtarıyor" demiş.

Mikhailo o andan önce de Rus devletinin propaganda gücünün farkında olduğunu fakat bu sözleri babasından duyduğunda yıkıldığını anlatıyor:

"Kendi babam bana inanmıyor. Burada olduğumu ve her şeyi gözlerimle gördüğümü bilmesine rağmen. Üstelik annem de burada.

"Anneannemle birlikte bombardımandan korunmak için banyoda saklanıyorlar.

Rus medyası yıllardır yoğun bir devlet kontrolü altında ve Rusya'nın eylemlerine dair eleştiriler medyada yer bulamıyor.

Glasgow Üniversitesi'nden siyasi iletişim ve Rusya uzmanı Dr. Joanna Szostek, "Devlet söylemi Rusya'yı her zaman iyi adam olarak gösteriyor" diyor ve ekliyor:

"İkinci Dünya Savaşı'na dair anlatılarında da Rusya'nın hiçbir yanlışı olmadığı aktarılıyor. Bu yüzden Rusya'da kimse bugün olanlara inanmıyor."

Rusların önemli bir kısmının diğer görüşleri araştırma ihtiyacı hissetmediğini söyleyen Szostek, pek çok Rus'un komşu ülkelerdeki akrabalarına inanmamasının arkasında da bunun yattığını belirtiyor:

"Rusya'yı eleştiren insanlar 'hain' veya 'ajan' olarak betimleniyor, Batı için çalışan kişiler oldukları anlatılıyor. Bu yüzden kendi kızınıza bile inanmaz hale geliyorsunuz."

Anastasya'nın ebeveynleri de Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne 20 kilometre uzakta küçük bir köyde yaşıyor. Köy hâlâ Ukrayna'nın kontrolünde olsa da evde sadece Rus kanalları izleniyor. Evin duvarındaki saat bile Moskova saatine göre ayarlanmış.

Bu yüzden 24 Şubat sabahında Kiev'de siren sesleriyle uyandığında, ailesinin nasıl bir tepki vereceğini tahmin ettiğini anlatıyor:

"Sabah beşte taktan fırlar fırlamaz annemi aradım. Aramama çok şaşırdı, sesi çok sakin geliyordu."