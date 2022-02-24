Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sporu da vurdu; yaşananlar Avrupa'daki organizasyonları nasıl etkiler?

T24 Spor

Rusya, Kiev başta olmak üzere birçok şehirde yaptığı askeri operasyonlarla Ukrayna'yı işgal etmeye başladı. ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından Rusya'ya yaptırımlar uygulanması beklenirken, yaşananların yaratacağı siyasi-ekonomik sonuçların yanı sıra, spor dünyasında gerçekleşecek değişimler ve gelişmeler de merak konusu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal kararından sonra merak edilen konulardan biri de spor organizasyonlarının geleceği. UEFA bugün verdiği kararla Şampiyonlar Ligi final maçının Rusya'dan alınarak Fransa'ya verildiğini açıkladı. Öte yandan Ukrayna Ligi’nin oynanıp oynanamayacağı, FIFA tarafından ülkeye yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı, THY Euroleague’de Rus takımlarıyla ilgili ne karar alınacağı, Formula 1'de Rusya Grand Prix'sinin takvimden çıkarılması gündemdeki önemli konuların başında geliyor.

Ukrayna Ligi askıya alındı

Ukrayna'da, sıkıyönetim kararı ile tüm ligler askıya alındı. Ara tatilde olan ligin ikinci yarısı, normal şartlarda yarın ikinci sıradaki Mynai ile dördüncü Zorya Luhansk karşılaşmasıyla başlayacaktı. Şu an itibariyle sezonun devam edip etmeyeceği ve devam ederse tamamlanıp tamamlanmayacağı belirsizliğini koruyor.

Ukrayna Premier Ligi'nde Donetsk ve Luhansk bölgesinde oynayan takım var mı?

Ülkenin tansiyonu yüksek bölgesinde bir takım yer alıyor; Mariupol. Ligin dibinde yer alan Mariupol, Donetsk Halk Cumhuriyeti olarak ilan edilen sınırdan sadece 35 km uzakta.

Shakhtar Donetsk ve Zorya Luhansk, 2014 yılında çatışmaların alevlenmesinden sonra yeni evlerine taşındı. Donetsk maçlarını 2020'den beri başkent Kiev'de, Luhansk ise güney Ukrayna'daki Zaporizhzhia'da oynuyor.

Ukrayna Futbol Federasyonu ne diyor?

Premier Lig ve Ukrayna Futbol Federasyonu krizi görüşmek üzere bir araya geldi. Taraflar şimdilik planlamadan geri adım atılmaması yönünde ısrarcı tavır sergiliyor.

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Pavelko, "İstikrar şu anda çok önemli. Dünyaya hayatın devam ettiğini ve bu konuya yardımcı olabilmenin yolun ligimizin yeniden başlaması olduğunu söylemek istiyoruz. Zor günlerin geride kalacağını ve ülkemiz için barış sağlanacağını düşünüyoruz. Açıkçası, durum değişirse konuyu değerlendirmemiz gerekecek." ifadelerini kullandı.

Pavelko ayrıca ülkesinin İskoçya maçına hazır olacağı konusunda emin konuştu.

"2022 Dünya Kupası play-off'larını dört gözle bekliyoruz. Taraftarlarımız için bu yılın en önemli olaylarından biri olacak."

Ukrayna Premier Ligi başkanı Yevhen Dykyy ise "Durumu yakından izlemeye devam ediyoruz. Ancak şu anda sezon Mynai ve Zorya Luhansk arasında Cuma günü oynanacak bir maçla devam edecek." dedi.

Yabancı futbolculardan yardım çağrısı

Futbol kariyerlerini Ukrayna’da sürdüren Brezilyalı futbolcular, Kiev’de bir otelde toplandı. Aileleri ile otel lobisinde bir video çeken futbolcular, Brezilyalı yetkililere yardım çağrısında bulundular. Futbolcular ve aileleri, Ukrayna’yı terk etmek için Brezilyalı yetkililerin gerekli şartları oluşturmasını istediler.

Shakhtar Donetsk’te forma giyen Junior Moraes, Rus işgali sonrası Kiev’de mahsur kaldıklarını belirtirken “Durum çok ciddi, kurtulmak için bir çözüm bekliyoruz. Bir otelin içinde tutuluyoruz. Bizim için dua edin” ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da yaşananların ardından halihazırda ligde top koşturan futbolcuların yaz transfer döneminde ülkeden ayrılmak için plan yapması olası. Siyasi iklim nedeniyle yeni yabancı oyuncu transferi yapmanın zorlaşması yüksek bir ihtimal olacaktır.

"Umarım bu beyinsiz büyük insanlar savaşı durdurur"

Son durumla ilgili açıklama yapan Dinamo Kiev'in Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Oyuncular kendileri ve aileleri için normal olarak korkmuş durumda. Çok fazla yabancımız yok, yabancıların çok olduğu takımlar için büyükelçiliklerin onlardan ayrılmalarını istemesi elbette kötü bir durum. Belaruslu oyuncularım var. Ruslarla arkadaşlar var ve bunu bir tehlike olarak görmüyorlar. Shaparenko eşi ve çocuklarıyla Kiev'de yaşıyor. Ancak saldırıya uğrayan Mariupol'da anne-babası var" dedi.

Ukrayna'dan ayrılmayacağını söyleyen Rumen teknik adam, "Ukrayna'da tüm spor organizasyonları 30 günlüğüne askıya alındı. Korkak değilim ve Kiev'i terk edip Romanya'ya dönmeyeceğim. Umarım bu beyinsiz büyük insanlar savaşı durdurur. Bunun olabileceğini asla düşünmemiştim" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alındı, Fransa'ya verildi

UEFA, 2021-2022 Şampiyonlar Ligi final maçının, Rusya'nın Saint Petersburg şehri yerine Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacağını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası olağanüstü toplanan UEFA Yönetim Kurulu, 28 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali ev sahipliğinin, Saint Petersburg'dan alınarak Paris'teki Stade de France'a verildiğini duyurdu.

Ayrıca Rusya ve Ukrayna kulüpleri ile milli takımlarının, iç sahadaki UEFA müsabakalarının tarafsız sahada oynanmasına karar verildiği belirtildi.

FIFA'ya başvuru

Polonya, İsveç ve Çekya futbol federasyonları ortak bir açıklama yaparak, Rusya'da oynanacak Dünya Kupası Play-Off maçlarına ilişkin UEFA ve FIFA'nın çözüm bulmasını istedi.

Yapılan açıklamada, “Rusya ve Ukrayna arasındaki mevcut endişe verici gelişmeye dayanarak, 24 ve 29 Mart’ta Rusya’da yapılması planlanan Dünya Kupası Play-Off maçlarıyla ilgili olarak kesin kararlar alınması gerekiyor” denildi.

Üç ülke federasyonu, Rusya’ya seyahat etmeyi ve orada futbol maçı oynamayı düşünmediklerini dile getirirken, “Gözlemlediğimiz askeri tırmanış, milli futbol takımlarımız ve resmi delegasyonlarımız için ciddi sonuçlar doğurmakta ve güvenliği önemli ölçüde azaltmaktadır” ifadelerine yer verildi.

UEFA ve FIFA’nın bu konuda acil bir karar alması gerektiğinin belirtildiği bildiride, “Bu nedenle FIFA ve UEFA’nın bir an önce tepki vermesini ve yaklaşan play-off maçlarının oynanabileceği yerler konusunda alternatif çözümler sunmasını bekliyoruz” yorumunda bulunuldu.

"Formula 1'de Rusya takvimden çıkacak, Türkiye dahil edilecek"

Rusya Grand Prix'sinin bu sezonki takvimden çıkarılması gündemde. Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunan Rusya'ya yaptırım uygulamak amacıyla F1 yönetiminin 25 Eylül'de Soçi kentinde düzenlemesi planlanan Rusya Grand Prix'sinin iptal edebileceği öne sürüldü.

BBC'de yer alan haberde, Formula 1 resmi sitesinin bilet satışı bölümünde Rusya yerine Türkiye Grand Prix'sinin düzenleneceği İstanbul Park'ın eklendiği de vurgulandı.

Formula 1 yönetiminden veya İstanbul Park yönetiminden konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Euroleague'den acil toplanma kararı

THY Euroleage ekiplerinden Barcelona ve Zalgiris Kaunas, CSKA Moskova ve Zenit St. Petersburg ile karşılaşacakları maçlar için Rusya'ya gitmeme kararı aldı.

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlar, yarın olağanüstü toplantı yapacak.

Organizasyonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, iki ülke arasında yaşananların yakından takip edildiği vurgulandı.

Takımların tamamı risk altında olmadıkça ya da bir maçın oynanmasını engelleyecek hükümet kararı bulunmadıkça lig takviminin planlandığı gibi devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, 18 takım temsilcisinin yarın çevrimiçi toplantıda bir araya gelerek olayların gidişatını ve alınabilecek önlemleri görüşeceği kaydedildi.

Organizasyonda yer alan Rusya takımlarının Euroleague'deki geleceği ve bu ekiplerin herhangi bir yaptırıma uğrayıp uğramayacağı ise bilinmiyor.

Rus takımlarının maçları ertelendi

Euroleague, Rus takımlarının bu hafta ülke içinde ve dışında oynayacağı basketbol maçlarını erteledi.

THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasına denk gelen aşağıdaki maçlar askıya alındı:

Bayern Münih - CSKA Moskova

Bitci Baskonia Vitoria-Gasteiz - UNICS Kazan

Zenit St Petersburg - Barcelona