Ukrayna'nın Mariupol kentindeki hastane saldırısında yaralanan hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti

Geçen hafta Ukrayna'nın Mariupol kentinde çocuk ve doğum hastanesinin vurulduğu hava saldırısında yaralanan hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti.

Saldırının ardından yaralanan hamile kadının sedyede enkazdan uzaklaştırılırken çekilen fotoğrafları birçok haber platformunda paylaşılmıştı.

Enkaz alanından çıkarılan kadın bölgedeki başka bir hastaneye götürüldü ve sezaryen ameliyatı yapıldı ancak bebeği yaşamıyordu.

Doktorlar, bebeğini kaybettiğini fark eden kadının "Beni şimdi öldürün" diye bağırdığını söyledi. Bebeğin ölü doğduğu belli olduğunda anneyi kurtarmaya çalışmışlar. Ancak 30 dakika geçtikten sonra annenin de kurtarılmayacağını anlamışlar.

Ukrayna'da Rusya'nın işgali sonrası ağır bombardımına hedef olan bazı kent ve kasabalarda hayatını kaybedenler toplu mezarlara gömülüyor.

Mariupol Çocuk Hastanesi ve Doğumevi'nin bombalanmasının ardından sosyal medya platformu Twitter, İngiltere'deki Rusya Büyükelçiliği'nin, saldırıyla ilgili haber ve fotoğrafların aslında düzmece olduğunu ve fotoğraflanan kadınların oyuncu olduğunu öne süren paylaşımlarını kaldırma kararı aldı.

Yüzü kanlar içinde hastane binasının merdivenlerinden inerken görüntülenen Mariana Vishegirskaya'nın fotoğrafı da birçok haber ve sosyal medya platformunda paylaşıldı.

BBC'nin dezenformasyon ekibi, Mariana Vishegirskaya'nın aslında hamile olmadığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını kanıtladı.

Çaresizlik hakim

Ukrayna'ya göre, Mariupol'da Rus birliklerinin günlerdir süren saldırıları sonucu 2 bin 500'den fazla sivil hayatını kaybetti.

Ülkenin güneyindeki şehirden kaçmayı başaranlar, Rus birliklerinin işgali sonrası bölgede çaresizliğin hakim olduğunu söylüyor.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Pazar günü Mariupol'e bölgeye yardım gönderilmesi için izin istemişti.

Kızılhaç ayrıca sivillerin tahliyesi için bir plan hazırlanmasını talep ediyor.