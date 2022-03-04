Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Fotoğraflarla yıkım tablosu
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında düzenlediği füze saldırıları kent, kasaba ve köylere büyük hasar verdi. Bölgeden gelen fotoğraflar işgalin yol açtığı yıkımın boyutlarını gösteriyor.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında düzenlediği füze saldırıları kent, kasaba ve köylere büyük hasar verdi. Bölgeden gelen fotoğraflar işgalin yol açtığı yıkımın boyutlarını gösteriyor.
04 Mart 2022 18:08
Kiev'in 20 kilometre kuzeybatısındaki İrpin'de Rusya ve Ukrayna birlikleri arasındaki savaşın cephelerinden biri haline geldi. Kente yönelik topçu ateşi ve hava saldırıları büyük hasara yol açtı.
Bir yerleşim bölgesi neredeyse tamamen yerle bir oldu.
Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'a Rus birliklerince birkaç gün boyunca yoğun hava saldırıları düzenlendi. Bombardımanda kent merkezi ağır hasar gördü.
Ukraynalı yetkililer, Çarşmba günü kentteki yerleşim bölgelerinin, gece boyunca hedef gözetilmeksizin bombalandığını söyledi. Birleşmiş Milletler savcıları, olası savaş suçlarıyla ilgili inceleme yürüttüklerini açıkladı.
Kiev'in 60 kilometre kuzeybatısındaki Borodyanka kasabasına düzenlenen hava saldırılarında sivillerin yaşadığı bazı binalar hasar gördü.
Borodyanka'da insansız hava aracıyla çekilen görüntüler kasabadaki yıkımı gözler önüne seriyor.