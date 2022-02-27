Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Almanya Putin'e karşı beklenmedik sertlikte yaptırımlar açıklıyor

Ukrayna'ya askeri yardıma başlayan Almanya, ağır ekonomik yaptırımlar için düğmeye bastı; Rusya'ya hava sahasını kapattı; enerjide alternatif planları devreye soktu. Almanya'nın 100 milyar euro'luk savunma harcaması yapacağını açıklaması, ilk kez savaşan bir tarafa askeri yardımda bulunması, yakın tarih açısından önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Moskova'ya karşı tavrını sertleştiren Almanya, art arda yeni yaptırım kararları ve önlemler açıklıyor.

Ukrayna'ya tanksavar ve Stinger füzeleri gönderme kararı alan, hava sahasını Rus uçaklarına kapatan, yeni enerji planlarını devreye sokan Alman hükümeti, Rusya tehdidi karşısında, dış politika ve savunma alanlarında da büyük değişikliklere gidiyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclis'in pazar günü düzenlediği olağanüstü oturumda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i çok sert ifadelerle hedef aldı, Ukrayna'ya güçlü dayanışma mesajları verdi, hükümetin atacağı yeni adımları açıkladı.

"Yeni bir milat"

"Putin bir Rus İmparatorluğu inşa etmek istiyor. Bunda artık hiç şüphe yok" diyen Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya "zalim ve uluslararası hukuku yok sayan" saldırısını, "Avrupa kıtasının tarihinde yeni bir milat" olarak nitelendirdi.

"Rusya saldırarak sadece Ukrayna'yı dünya haritasından silmek istemiyor aynı zamanda Avrupa'nın güvenlik düzenini parçalamak istiyor" sözlerini kaydeden Scholz, "dünya artık farklı bir dünya" dedi,

Ukrayna'dan gelen görüntülerin, "Putin'in vicdansızlığını da gözler önüne serdiğini" söyledi.

"Savaş kışkırtıcısı" olarak nitelendirdiği Putin'e "kararlılığımızı hafife alma" uyarısında bulunan Scholz, Rus liderin Ukrayna'ya saldırarak giriştiği meydan okumayı gördüklerini ve buna "Ciddi ve kararlı karşılık verileceğini" söyledi.

Getty Images

Savunmaya 100 milyar euro yatırım

Almanya Başbakanı Scholz, son gelişmeler ışığında Almanya'nın politikalarında değişimin kaçınılmaz olduğunu anlattı, "Özgürlüklerimizi ve demokrasimizi koruyabilmemiz için artık güvenliğimize çok daha ciddi yatırım yapmamız gerektiği çok açık" dedi.

Scholz, bu nedenle hükümetinin 100 milyar euro tutarında özel bir kaynak oluşturma kararı aldığını, Alman ordusunun savunma kabiliyeti ve yetkinliğinin hızlı bir şekilde güçlendirileceğini, Almanya'nın bundan sonra NATO'nun gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sinin savunmaya ayrılması kriterini karşılayacağını açıkladı.

"İttifakın her metre karesini savunacağız"

Almanya'nın, NATO'nun bir üyeye yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış varsayılacağını düzenleyen 5. maddesine bağlılığını yineleyen Scholz, savaşın başka ülkelere sıçramasına izin verilmemesi gerektiğinin de altını çizdi, "Var gücümüzle barış için çabalayacağız" dedi.

SPD'li Olaf Scholz, "Müttefiklerimizle birlikte ittifakın her metre karesini savunacağız. Bunda çok ciddiyiz" sözlerini de kaydetti.

Getty Images Berlin'de savaş karşıtı protestoya 100 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor

Doğal gazda Rusya'ya bağımlılık azaltılacak

Almanya Başbakanı Scholz, doğalgazda Rusya'ya bağımlılığı azaltmak amacıyla, iki adet sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminali inşa edeceklerini de ilk kez açıkladı.

Scholz, LNG terminallerinin ülkenin kuzeyindeki Brunsbüttel ve Wilhelmshaven şehirlerinde kurulacağını duyurdu.

Halen doğalgazının yüzde 55'ini Rusya'dan temin eden Almanya, Rusya'ya tepki olarak geçen salı günü, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının ruhsatlandırma sürecini askıya almıştı.

Büyük Rus bankaları SWIFT'ten çıkarılıyor

Almanya Başbakanı Scholz, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya saldırmanın Rusya için çok ağır sonuçlar doğuracağını söylerken, kararlaştırılan yaptırımlara dikkat çekerek, "Bu Rusya için bir felaket olacak" sözlerini kaydetti.

AB ülkelerinin Rusya'ya karşı, bugüne kadarki en kapsamlı yaptırım paketini çıkardıklarını söyleyen Scholz, Rus bankalarının ve devlet kurumlarının uluslararası finansmana erişim yollarını kapattıklarını vurguladı.

Scholz, "Geleceğin kritik teknolojik ürünlerinin Rusya'ya ihracatını durdurduk. Oligarkları ve onların AB'deki varlıklarını mercek altına alıyoruz. Bunu yaparken Putin ve yakın çevresine yönelik ceza önlemlerini devreye alıyoruz, Rus yetkililerin vize alabilmelerine sınırlamalar getiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Sınır tanımayacağız" diye uyardı

Önemli Rus bankalarının, uluslararası para transferini sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılacağının altını çizen Scholz, bu konuda gelişmiş demokratik ülkelerin liderlerinin ve AB'nin dün uzlaşmaya vardıklarını hatırlattı.

İlave yaptırımlar konusunda "sınır tanımayacaklarını" da vurgulayan Olaf Scholz, "Kendimizi aldatmayalım, Putin bir gecede izlediği yolu değiştirmeyecek. Ama Rus liderliği, çok yakın bir zamanda, ne denli büyük bir bedel ödemek durumunda kalacağını hissedecek" diye konuştu.

Almanya'dan Ukrayna'ya askeri yardım

Geçen haftalarda Rusya'ya yönelik temkinli politikası nedeniyle büyük eleştiriler alan Almanya, Putin'un Ukrayna'ya saldını emrini vermesinin ardından tavrını sertleştirmiş ve dün ilk kez askeri yardıma onay vermişti.

Başbakan Scholz, cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Putin'in işgalcı ordusuna" karşı Ukrayna'ya destek vermenin Almanya'nın görevi olduğunu söylemiş, Ukrayna'ya güçlü destek vereceklerini vurgulamıştı.

Alman hükümeti, Ukrayna'ya ilk aşamada 1000 adet tanksavar ve 500 adet omuzdan ateşlenen Stinger uçaksavar gönderme kararı aldı.

Hükümet ayrıca, Hollanda'nın Alman yapımı 50 tanksavar ve 400 roketi Ukrayna'ya gönderme talebine de onay verdi. Estonya'nın, Almanya'dan almış olduğu D30 tipi dokuz adet obüsü Ukrayna ordusuna verme talebi de Berlin tarafından dün onaylandı.

Scholz bugün Federal Meclis'teki olağanüstü oturumda Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşanların sadece ülkeleri için değil özgürlük ve demokrasi için de savaştıklarını söyleyerek, "Bunlar paylaştığımız değerler. Demokratlar ve Avrupalılar olarak onların, tarihi bakımdan haklı konumda bulunanların yanındayız" diye konuştu.

Bu nedenle Ukrayna'ya kendi ülkelerini savunabilmeleri için silah gönderme kararı aldıklarını söyleyen Scholz, "Putin'in saldırısına başka bir yanıt verilemezdi" görüşünü savundu.

Almanya hava sahası Rusya'ya kapalı olacak

Almanya, diğer Batılı müttefikleriyle koordinasyon içerisinde, bugünden itibaren geçerli olmak üzere hava sahasını da Rusya'ya kapattı.

Gelecek üç ay boyunca Rusya'ya ait uçaklar Almanya'ya uçamayacak, transit uçuşlarda da Almanya hava sahasını kullanamayacak. Alman makamları gerekli görülmesi durumunda bu süreyi daha da uzatabilecek. İnsani amaçlı uçuşlar ise bu yaptırımdan muaf tutulacak.