Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınlarındaki petrol depolama tanklarında yangın

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Rus yetkililer, Rusya'nın Ukrayna sınırının 100 kilometre kuzeyinde bulunan Bryansk petrol depolama tanklarında yangın çıktığını doğruladı.

Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre Acil Durum Bakanlığı'nın Bryansk müdürlüğü, yangının kendilerine Moskova saatiyle sabah 2 sularında bildirildiğini ifade etti. Olay yerine acil durum ekipleri gönderildiği belirtildi.

Yangının neden çıktığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada paylaşılan videolar ve NASA'nın yangın takip sitesi Bryansk'ta en az iki noktada yangın olduğunu gösterdi.

Rusya'nın konuyla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.