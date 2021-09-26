Rusya: Türkiye'nin denetlediği bölgedeki militanlar, Suriye ordusu mevzilerini hedef aldı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, Türkiye'nin denetimindeki bölgede bulunan militanların Halep kentindeki Suriye hükümet güçleri mevzilerine iki kez ateş açtığını ifade etti.

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre, basın toplantısı düzenleyen Kulit, Kafer-Haşer yerleşimindeki militanların, Ayn Dakna'daki Suriye ordusu mevzilerini, El Bab'daki militanların ise Tel Anib'de bulunan mevzileri hedef aldığını belirtti. Kulit, açılan ateşler sonucunda Suriyeli askerler arasında can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

"İdlib kentinde 10, Lazkiye'de 4, Hama'da 4 ve Halep'te 4 kez ateş açıldı" diye devam eden Kulit, yasadışı silahlı gruplara silahlı provokasyonlardan vazgeçme ve kontrol ettikleri bölgelerdeki duruma barışçıl çözüm bulma çağrısı yaptı.