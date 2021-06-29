Rusya'nın Sputnik V aşısı Delta varyantına karşı yüzde 90 etkili

Rusya'nın Sputnik V aşısını geliştiren bilim insanları, aşının yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) çok daha bulaşıcı olan Delta varyantına karşı yaklaşık yüzde 90 etkili olduğunu belirttiler.

Reuters'ın aktardığına göre; Rusya'nın yurt dışına da pazarlamakta olduğu aşının ortaya çıkan ilk Koronavirüs'e karşı araştırmacılar tarafından yaklaşık yüzde 92 etkili olduğu açıklanmıştı.

RIA haber ajansında yer alan habere göre; Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Enstitüsü'nün Direktör Yardımcısı Denis Logunov, aşının Delta varyantına karşı etkinlik oranının dijital sağlık ve aşı kayıtlarına dayanarak hesaplandığını ifade etti.

Rus yetkililer COVID-19 vakalarında son zamanlarda yaşanan artışı Delta varyantı kaynaklı vakalara ve vatandaşların çoğunun aşı olmadaki isteksizliğine bağlıyorlar. Yetkililer yeni vakaların yaklaşık yüzde 90'ını Delta varyantının oluşturduğunu söylüyor.