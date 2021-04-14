Rusya'nın seyahat yasağı Türkiye'ye 500 bin turiste mal olabilir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırma kararının vakaların düşüşüne göre daha erken kalkabileceğini söylerken, bu kısıtlamanın Türkiye'ye 500 bin turiste mal olabileceğini belirtti.

Ersoy, "Vakaların düşüşüne göre uçuş yasağının bitiş tarihi erkene çekilebilir. Turist sayısında 500 bin kişiye yakın düşüş olabilir. Yaz rezervasyonlarında şu anda sıkıntı gözükmüyor" dedi.

Türkiye, Almanya'ya tatil bölgelerindeki virüs verilerini günlük olarak açıklama, virüsle mücadelede alınan önlemlerle ilgili bilgilendirme ve otellere güvenli turizm sertifikası zorunluluğuna yönelik taahhütlerde bulunmuştu.

Benzer uygulamanın Rusya için de yapılması planlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Moskova'ya gidecek.

Çavuşoğlu: Kararın arkasında siyasi bir gerekçe görmüyorum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Rusya'nın Türkiye ile uçuşları sınırlamasına yönelik, "Kararın arkasında siyasi bir gerekçe görmüyorum. Tamamen sağlık nedenleriyle alınan bir karar. Almanya ile geçtiğimiz sene yaptığımız işbirliğini Rusya ile de yapma talebimizi kendilerine ilettik. Bu kapsamda Rusya’dan bir heyet gelip Türkiye’deki uygulamaları yerinde görecek" demişti.