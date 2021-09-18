Rusya'nın seçim komisyonu: Seçimlere "dış müdahalede" bulunuluyor

T24 Dış Haberler

Rusya'nın seçim komisyonu, devam eden üç günlük parlamento seçimlerine "dış müdahalede" bulunulduğunu öne sürdü.

Pazar günü sona erecek seçimler sırasında, Ruslar oylarını çevrimiçi olarak kullanabilirken, seçim komisyonu, "yabancı ülkelerden üç siber saldırı" kaydettiğini söyledi.

Komisyonun Bilişim Merkezi Başkanı Alexander Sokolchuk, "Dün, yurt dışından üç hedefli saldırı kaydettik" dedi.

Saldırılardan ikisinin komisyonun web sitesini hedef aldığını, üçüncünün ise DDOS saldırısı olduğu açıklandı.

Rusya'nın parlamento seçimleri

Rusya'da 3 gün sürecek genel ve yerel seçimlerde oy verme işlemi dün başladı.

Adaylar, Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın 450 sandalyesi için yarışıyor.

Rusya'da Devlet Başkanı, ülkenin kalkınması adına izlenecek siyasi ve ekonomik rotayı belirlemekte çok daha fazla yetkiye sahip. Ancak parlamentonun da yeni yasaların teklif edilmesinde önemli rolü var.

Rusya, 85 bölge ya da cumhuriyetlerden oluşan federal bir devlet. Belediye meclisleri ya da bazı yerlerde anıldığı şekliyle yerel parlamentolar, yerel harcamaları kontrol edip, insanların hayatını doğrudan etkiyor ve bölgesel kalkınmada öncü rol üstleniyor.

Bu nedenle, yerel meclislere kimin seçileceği, insanlar için federal parlamentoya kimin seçileceği kadar önemli. Bu kez, ülkedeki 85 bölge ya da cumhuriyetin 39'unda yerel meclis, 9 bölge ve cumhuriyette de valiler seçilecek.