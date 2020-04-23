Rusya'nın önde gelen yayınlarından Vedomosti'nin yeni yönetimi, gazetede Putin'in anayasa değişiklerinin eleştirilmesini yasakladı

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Rusya'nın en yüksek tirajlı gazetelerinden Vedomosti'nin yeni genel yayın yönetmeni, gazetede Devlet Başkanı Vladimir Putin'in teklif ettiği anayasa değişikliklerini eleştiren makalelerinin yayınlanmasını yasakladı.

Gazetenin yeni sahipleri tarafından geçici olarak genel yayın yönetmeni ilan edilen Andrey Şımarov, bu ayın başında devlet kontrolündeki petrol devi Rosneft'in direktörünü eleştiren bir köşe yazısını yayından kaldırarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Vedomosti'nin medya editörü Kiseniya Boletskaya'nın yaptığı Facebook paylaşımına göre, Şımarov, Putin'in 2036'ya kadar görevde kalmasının yolunu açacak anayasa değişiklerini eleştiren yayınlar yapan yazı işleri çalışanlarının kovulacağını söyledi.

Boletskaya, yeni genel yayın yönetmeninin gazetede Rusya'nın son bağımsız anket şirketi Levada'nın yaptığı anketlerin de yayınlanmasını yasakladığını aktardı ve emrin Kremlin'den geldiğini iddia etti.

Uzun süredir Levada ile iş birliği halinde olan Vedomosti gazetesi, anket şirketinin yaptığı araştırmaları erken yayınlama hakkına sahipti.

Boletskaya, "Şımarov, hükûmetin Levada anketlerini Vedomosti'de görmek istemediğini ve gazete hayatta kalmak istiyorsa hükûmeti dinlemesi gerektiğini söyledi" dedi.