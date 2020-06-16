Rusya'nın önde gelen yayınlarından Vedomosti'nin tüm kıdemli editörleri, yeni yönetimi protesto etmek için istifa etti

T24 Dış Haberler

Rusya'nın en yüksek tirajlı gazetelerinden Vedomosti'nin tüm kıdemli editörleri gazetenin yeni sahiplerinin kendilerine sansür uyguladığı gerekçesiyle istifa ettiklerini duyurdu.

Kısa süre önce satılan gazetenin yeni sahipleri ile gazetenin editöryal ekibi arasında sıklıkla anlaşmazlıklar yaşandığı biliniyordu.

Gazeteden yapılan açıklamada, "Vedomosti'nin 5 genel yayın yönetmeni yardımcısı da Andrey Şımarov'un genel yayın yönetmeni yapılmasını protesto etmek için görevden ayrıldı.

İstifa eden editörlerden Boris Safranov, AFP'ye yaptığı açıklamalarda, "Yakında eski Vedomosti'den hiçbir iz kalmayacak" dedi.

Vedomosti gazetesi 1999'da Independent Media, Londra merkezli Financial Times ve ABD merkezli Wall Street Journal tarafından kurulmuştu.

Muhalif analistler, editörlerin gazeteden ayrılma kararını Vedomosti için bir "ölüm fermanı" olarak nitelendirdi.