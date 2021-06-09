Rusya'nın lüks otomobili Aurus'un üretimi törenle başladı; Coşkunöz Holding ana tedarikçiler arasında

Coşkunöz Holding, 31 Mayıs’ta Devlet Başkanı Putin’in katıldığı bir törenle üretimine başlanan Rusya’nın lüks otomobili Aurus’un ana tedarikçileri arasında yer aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in video konferans yoluyla katılıp destek verdiği Tataristan’daki törende, otomobilin üretileceği Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov bizzat bulundu. Törene Coşkunöz Holding’i temsilen CEO Erdem Acay katıldı.

Aurus projesi, Rusya Otomotiv ve Motor Araştırmaları Enstitüsü NAMI’nin öncülüğünde hayata geçirildi. NAMI aynı zamanda projenin büyük hissedarı konumunda. Birleşik Arap Emirlikleri’nden Emirates Tawazun Fonu’nun yatırımcı ortak olarak dahil olduğu projenin üretimini ise Ford Sollers üstlenmiş durumda.

Törene video konferansla katılan Vladimir Putin, Rusya tarihinde ilk kez bir lüks otomobil ailesinin sıfırdan tasarlanıp üretildiğini kaydederek Aurus projesinin ülke sanayisi için taşıdığı değere vurgu yaptı. Kendisinin de bu otomobili kullandığına ve bizzat direksiyonuna da geçtiğine dikkat çeken Putin, sözlerini “Aurus gerçekten dünya standartlarına uygun, iyi ve kaliteli bir otomobil” diyerek sürdürdü.

Ford Sollers ve Aurus Genel Direktörü Adil Şirinov, yıllık 5 bin adet üretim kapasitesine sahip oldukları yeni yatırım çerçevesinde ana odaklarının ihracat olduğunu ifade etti. Aurus projesi kapsamında limuzinden sedana, SUV’den minivana kadar farklı kategorilerde araç üretilmesi planlanıyor. Üretiminin ilk etapta yüzde 70, sonraki aşamada yüzde 80’ler oranında ihraç edilmesi hedeflenen otomobillerin çok yakında görücüye çıkması bekleniyor.

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti Alabuga Serbest Ekonomik Bölgesi’nde 2014’ten beri üretim yapan Coşkunöz Holding, Coşkunöz Holding, Aurus otomobillerinin pek çok gövde parçasını tedarik edecek.

Erdem Acay: Rusya’ya 15 milyon daha yatırım yapacağız

Coşkunöz Holding CEO’su Erdem Acay, “Bölgede konumlanan Coşkunöz Alabuga şirketimiz ile Aurus marka araçların limuzin, SUV, MPV modelleri için bütün kalıp ve seri sac parça üretimini biz yapacağız. Bu otomobillerin, otomotiv piyasasına güçlü bir oyuncu olarak gireceğini ve lüks araç kategorisinde rekabeti yeniden şekillendireceğini düşünüyoruz” dedi.

Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi’nde şimdiye kadar yaklaşık 60 milyon Euro çapında bir yatırıma imza attıklarını hatırlatan Acay, 2021 ve 2022 yılları için de 15 milyon Euro’luk yeni yatırım yapmayı, böylece Rusya’daki yatırım coğrafyalarını genişletmeyi hedeflediklerini ifade ediyor.