Rusya'nın laboratuvar modülü Nauka, Uluslararası Uzay İstasyonu'na başarılı bir şekilde kenetlendi

T24 Dış Haberler

Rusya'nın çok amaçlı laboratuvar modülü Nauka, 14 yıllık bekleyişin ardından perşembe günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na(ISS) başarılı bir şekilde kenetlendi.

Rusya uzay ajansı Roscosmos'un Direktörü Dimitri Rogozin, "Temas var!!!" şeklinde bir Twitter paylaşımında bulundu.

Roscosmos tarafından paylaşılan görüntülerde yeni modülünün Greenwich Ortalama Zamanı ile Zvezda servis modülüne bağlandığı görüldü.

Yeni modülün ISS'e tam olarak entegre edilmesi aylar alacak ve astronotlar süreçte birçok kez uzay yürüyüşü yapacak.

Modülü,uzaya geçen hafta Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan bir Rus Proton roketiyle taşınmıştı.

Adını Rusçada 'bilim' anlamına gelen Nauka kelimesinden alan modül çoğunlukla araştırmalar ve laboratuvar ekipmanlarının depolanması için kullanılacak. Modül aynı zamanda ISS'in Rusya sektöründeki kozmonotlar için daha çok depolama alanı, su ve oksijen yenileme sistemi sağlayacak.