Rusya'nın Koronavirüs aşısı Sputnik'in yüzde 95 oranında etkili olduğu açıklandı

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Rusya'nın geliştirdiği Koronavirüs aşısı Sputnik V'nin ikinci dozla birlikte yüzde 95 oranında etkili olduğu açıklandı.
Sputnik aşısının internet sitesinde yer alan açıklama, aşıya dair yapılan klinik testlerde ikinci dozun uygulandığı gönüllülerde yüzde 95 oranında etkili olduğu belirtildi.
Aşının etkililik oranını hesaplayan çalışmada ilk olarak gönüllülere ilk doz yapıldıktan 28 gün sonra (ikinci dozdan 7 gün sonra) alınan veriler aşının yüzde 91.4 oranında etkili olduğunu gösterdi.
Gönüllülerin ilk dozu almasından 42 gün sonra (ikinci dozdan 21 gün sonra) aşının etkililik oranı yüzde 95 olarak hesaplandı.
Sputnik adlı aşının ön araştırma verileri Gamelaye Araştırma Merkezi tarafından paylaşılacak. Üçüncü faz testlerinin bitmesiyle de Merkez bütün klinik test raporunu yayımlayacak.
Sputnik aşısının üçüncü faz denemeleri 40 bin gönüllü üzerinde gerçekleşiyor.