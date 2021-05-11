Rusya'nın Kazan şehrinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 8 çocuk ve 1 öğretmen hayatını kaybetti

Rusya medyasında yer alan haberlere göre, Kazan şehrinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 8 çocuk ve 1 öğretmen hayatını kaybetti.

Interfax ve TASS haber ajansları, saldırının kimliği belirlenemeyen iki kişi tarafından gerçekleştirildiğini ve 17 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

TASS, saldırıda 10 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Emniyet güçleri ise olaya ilişkin henüz bir yorum yapmadı.

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Olay esnasında okulda olan bir öğretmen, "Sınıftaydım, önce bir patlama, sonra da silah sesleri duydum" dedi.

Haber ajanslarının bildirdiğine göre, Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnikhanov da olay yerine geldi.