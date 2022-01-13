Rusya'nın işgal edeceği öne sürülen Ukrayna, resmi hesabından mizahi paylaşımlara devam ediyor: Ortada kriz değil, kötü bir komşu var

T24 Dış Haberler

Rusya'nın sınırının yakınlarına asker yığınağı yaptığı Ukrayna, sosyal medyada Moskova'ya göndermede bulunan esprili paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Ukrayna'nın resmi hesabından bu sefer de The Simpsons dizisinden Lisa Simpson'ın konuşma yaptığı sahneden bir kare üzerinde oynanarak paylaşıldı.

Simpson'ın önünde konuşma yaptığı perdede, "Ukrayna' krizi demeyi bırakın. Ortada bir kriz yok. Ortada kötü bir komşu var" ifadeleri görülüyor.

Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığınağı yapması ile ilgili gelişmelerden özellikle Batı ülkelerinde sıklıkla 'Ukrayna krizi' diye söz ediliyor.

Ukrayna, Aralık ayında da resmin hesabından mizahi paylaşımlarda bulunuyordu.

Mavi tikli hesaptan yapılan paylaşımda migren, stres ve yüksek tansiyon gibi durumların insanların başının hangi bölgesinde ağrı yaptığı işaret edilirken, "Rusya'nın yanında yaşamak" yazısının altındaki kafanın tamamının kırmızıya boyandığı görüldü.

Yapılan bir başka paylaşımda, "Taviz vermenin gerçekten işe yaradığı zamanlar" şeklinde sahte bir Google araması yapıldığı ancak sonuç vermediği görülüyor.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.