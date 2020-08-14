Rusya'nın iki bölgesinde vatandaşlara hıyarcıklı vebaya karşı aşı yaptırma emri verildi

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Rusya'nın Moğolistan ile sınır paylaşan iki bölgesinde yaşayan tüm vatandaşlara hıyarcıklı (bubonik) vebaya karşı aşı yapılmasına karar verildi.

Karar, Moğolistan Sağlık Bakanlığı'nın çarşamba günü bir kişinin hıyarcıklı veba nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamasının ardından verildi. Çin'de de geçen aylarda birkaç vaka görülmüştü.

Sibirya'nın Tuva ilçesinin lideri Şolban Karaol, Ovyursky ve Mongun-Taiginsky gölgesinde yaşayan herkesin aşı yaptırması gerektiğini bildirdi.

Bölgelerde toplam 14 bin kadar vatandaş yaşıyor.

Geçen aylarda halk sağlığı uzmanları Tuva ve Altay bölgesinde yaşayanlara dağ sıçanı avlamamaları ve yememeleri için çağrıda bulunmuştu.