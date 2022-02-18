Rusya'nın hafta sonu yapacağı balistik füze tatbikatlarını Putin teftiş edecek

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Rusya Savunma Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hafta sonu yapılacak balistik ve güdümlü füze tatbikatlarını bizzat teftiş edeceğini duyurdu.

TASS'ın aktardığına göre Savunma Bakanlığı, tatbikatların "önceden planlandığını" belirtti.

Tatbikata Havacılık ve Uzay Kuvvetleri ve Stratejik Füze Kuvvetleri katılacak. Bakanlık, tatbikatın Putin liderliğinde yapılacağını bildirdi.

Cumartesi günkü tatbikatlar Moskova ile Batı arasındaki gerilimin Soğuk Savaş sonrası yıllarda en yüksek olduğu dönemde yapılacak. Rusya, Ukrayna sınırı yakınından bir kısım askerini çektiğini söylerken Batılı ülkeler bu iddiaları yalanlıyor. ABD, Rusya'nın kısa süre içinde Ukrayna'ya saldırabileceğini öngörüyor.