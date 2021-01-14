Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının resmi Twitter hesabını kısıtladı

Sputnik V'in resmi Twitter hesabına erişim, "hesaptaki olağandışı etkinlik" nedeniyle 'geçici olarak' kısıtlandı.

"Twitter üzerinden aşı ile ilgili tüm bilgileri açık bir şekilde paylaşıyorduk"

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik V koronavirüs aşısının Twitter hesabına erişim engelinin getirildiğini duyururken, sebebinin araştırıldığını bildirdi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun açıklamasında, "Twitter üzerinden aşı ve nasıl çalıştığı ile ilgili tüm bilgileri açık bir şekilde paylaşıyorduk. Twitter üzerinden, Astra Zeneca’ya Sputnik V aşısının bir bileşenini kullanmasını teklif ettik ve ortak klinik araştırmalarla ilgili anlaşmaya vardık" ifadesine yer verildi.