Rusya'nın Fransa'dan ithal edilen şampanyaları "köpüklü şarap" kategorisine alması, Fransız yetkilileri kızdırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı yeni yasa ile ülkede satılan bütün ithal şampanyaların üzerine "köpüklü şarap" ibaresinin yerleştirilmesine karar verildi. Şampanyanın yalnızca Fransa'nın Champagne bölgesinde üretilebileceğine inanan Fransız yetkililer, karara tepki gösterdi.

Fransa'nın şampanya endüstrisi, yasayı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi

Fransa Tarım Bakanı Julien Denormandie tartışmaya ağırlık vererek, yalnızca Champagne'in üzüm bağlarının şampanya ismine layık olduğu konusunda ısrar etti ve "Fransız yetkililerin tepkisini tahmin edebilirsiniz. Şampanya kelimesi, şampanyanın üretildiği Fransa'nın o güzel bölgesinden geliyor" dedi.

Fransa'nın tanınan şampanya üreticisi Moet Hennessy, Rusya teslimatlarını askıya aldı. Her yıl yaklaşık 50 milyon litre köpüklü şarap ithal eden Rusya'da, Fransız şampanyası bu pazarın yüzde 13'ünü ve Moet Hennessy bunun yüzde 2'sini oluşturuyor.

Fransız medyası bu hamleyi, Rusya'nın 2014 yılında Ukrayna'dan ilhak ettiği Sovyet döneminden kalma shampanskoye köpüklü şarap endüstrisini canlandırma çabası olabileceğini öne sürdü.

Fransa, Yunanistan'ın Feta ve İtalya'nın Parmesan peyniriyle beraber, kendine özgü şampanyalarıyla AB yasalarıyla korunmaktadır.