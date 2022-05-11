Rusya'nın eski devlet başkanı Medvedev, ABD'nin Ukrayna'ya yardım etmesine tepki gösterdi

Rusya'nın eski devlet başkanı, şimdiki Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, ABD Temsilciler Meclisi'nin Ukrayna için 40 milyar dolarlık bir yardım paketini onaylamasının ardından çarşamba günü, ABD'yi Rusya'ya karşı bir 'vekalet savaşı' yürütmekle suçladı ve ABD ekonomisinin zarar göreceğini söyledi.

Telegram uygulaması üzerinden yaptığı açıklamada; salı günü Meclis tarafından onaylanan tasarı ile 'Rusya'yı ciddi bir yenilgiye uğratmakla beraber ülkenin ekonomik kalkınmasını ve dünyadaki siyasi etkisini sınırlamanın' amaçlandığını söyleyen Medvedev, "Bu, işe yaramayacak; Amerika'nın zaten yükselmiş olan devlet borcunu sürekli olarak artırdığı matbaa daha hızlı kırılacak" dedi.

Ocak 2020'de başbakanlık görevinden istifa ettiğinden beri Rusya'nın güvenlik konseyi başkan yardımcısı olarak görev yapan Medvedev, ABD akaryakıt ve yiyecek fiyatlarının 'çılgın' fiyatlarını 'Amerika'nın, Rus düşmanı yetkileri' olarak nitelendirdi.

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin de Telegram üzerinden yaptığı açıklamayla; Washington'u, yardım paketi ile Ukrayna'yı borçlandırmayı amaçlamak ve ödeme yerine ülkenin tahıl rezervlerine el koymakla suçladı.

Volodin, 1932-1933 yılları arasında, milyonlarca Ukraynalı'nın ölümüne neden olan suni olarak yaratılmış kıtlığa atıfta bulunarak, “Washington, Ukrayna'da bir Holodomor istiyor” dedi.