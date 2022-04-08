Rusya'nın en eski bağımsız gazetesi, Kremlin baskısından kaçmak için Avrupa'dan yayın yapacak

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Rusya'nın en eski bağımsız gazetesi Novaya Gazeta'nın çalışanları, Ukrayan'daki savaşla daha da sıkılaşan Kremlin'in medya üzerindeki baskısında kaçınmak için Avrupa merkezli yeni bir haber kuruluşu kurdu.

Novaya Gazeta Avrupa, Novaya Gazeta'nın Rusya'daki yayınlarını yeni 'yalan haber yasası' nedeniyle askıya almasından 9 gün sonra kuruldu. Gazetenin Nobel Barış Ödüllü genel yayın yönetmeni Dmitri Muratov'a Novaya Gazeta'nın kapatılabileceği konusunda tehditlerde bulunulmuştu.

Novaya Gazeta Avrupa'nın Genel Yayın Yönetmeni Kiril Martinov, yeni yayının Novaya Gazeta'dan "hem yasal olarak hem de işleyişte" tamamen bağımsız olacağını söyledi. Yeni gazetenin haber merkezini Rusya'dan ayrılma kararı alan Novaya Gazeta çalışanları oluşturacak.

Moscow Times'a konuşan Martinov, "Hiç kimse Novaya Gazeta ve Novaya Gazeta Avrupa'ya aynı anda çalışmayacak. Kendi yayın kurulumuz ve yayın politikalarımız olacak" dedi.

Novaya Gazeta Avrupa'nın hem Rus vatandaşlara hem de uluslararası kamuoyuna ulaşmak için Rusça ve İngilizce olarak yayın yapacağı bildirildi.

Muratov'un Novaya Gazeta Avrupa'nın kuruluşunda yer alıp almayacağı bilinmiyor.