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Dünya

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Avrupa piyasasından çekilme kararı aldı

02 Mart 2022 12:06

T24 Dış Haberler

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Avrupa piyasasından çekilme kararı aldığını açıkladı. 

Bankadan yapılan açıklamada, "Mevcut şartlar altında Avrupa piyasalarından çekilme kararı aldık. Grubun iştiraklerinden anormal seviyede nakit çıkışı var ve personelimiz ile şubelerimize güvenlik tehditlerinde bulunuluyor" denildi. 

Sberbank, müşterilerinin varlık kaybı yaşamayacağına dair garanti verdi ve tüm ödemelerin yapılacağını bildirdi. 

Avusturya Sermaye Piyasası Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Sberbank Europe AG'nin, mevduat sıkıntısı nedeniyle batma olasılığının yüksek olduğu konusunda uyarıda bulunan Avrupa Merkez Bankası'nın talimatıyla kapatıldığı belirtilmişti.

 

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