Rusya'nın doğusunda on binler Kremlin'e karşı sokakta

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Rusya'nın en doğusunda bulunan Habarovsk Krayı'nda on binlerce kişi, Vali Sergel Furgal'ın gözaltına alınmasının ardından sokaklara döküldü. Protestocular, gözaltının arkasında siyasi gerekçelerler olduğunu savunarak Kremlin'e tepki gösterdi.

Merkez Habarovsk kentinde yürüyen protestocular, merkezi yönetim binasına doğru yürüyerek Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı sloganlar attı.

Protestolara yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

Muhalif lider Aleksey Navalniy'nin bölgesel ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada eylemlere katılımın Habarovsk Krayı için bir rekor olduğu belirtildi.

Vali Sergey Furgal, geçen günlerde cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı. Rusya Soruşturma Komitesi, Furgal'ın 2004 ve 2005 yıllarında bazı iş insanlarının öldürülmesi için emir verdiğini iddia etti.

Eski bir tüccar olan 50 yaşındaki Furgal, Rusya Parlamentosu'ndaki en büyük üçüncü parti olan aşırı sağcı Liberal Demokrat Parti'nin üyesi. Furgal, 2018 seçimlerinde Vladimir Putin'e yakın Birleşik Rusya Partisi'nin gösterdiği adayı yenmeyi başaran nadir isimlerden biriydi.

Birçok kişi, tutuklamanın emrinin Kremlin tarafından siyasi gerekçelerle verildiğini iddia ediyor.

Geçen sene de Rusya'nın birçok noktasında muhalif adayların yerel seçimlere girmesinin engellenmesinin ardından dev protestolar düzenlenmişti.