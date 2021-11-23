Rusya'nın Dış İstihbarat Servisi, Ukrayna'yı işgal edeceklerine dair iddiaları reddetti

T24 Dış Haberler

Rusya'nın Dış İstihbarat Servisi (SVR), Batı ülkelerinin Moskova'nın Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığı iddialarını yalanladı.

SVR, alışılmışın dışında bir şekilde Rus haber ajanslarına bir açıklama yaparak, "Amerikalılar Rusların niyeti hakkında bilgileri olduğunu söyleyerek, Rus tank sürüleri Ukrayna şehirlerini ezip geçecekmiş gibi korkutucu bir tablo çiziyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ABD'nin 'Rusya'nın sınırda işgal için asker yığınağı yaptığını' söyleyerek müttefiklerini yanlış bilgilendirdiği belirtildi.

Batı ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri aktiviteyi artırdığı iddiasıyla alarm vermiş; ABD, konuyla ilgili "gerçek endişeleri" olduğunu belirtmişti.

Kremlin, iddiaları yalanlamıştı.