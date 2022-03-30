Rusya'nın çevresinde askeri aktiviteyi azaltacağını söylediği Çernigiv gece boyunca vuruldu

T24 Dış Haberler

Rusya'nın şehre saldırıları durduracağını açıkladıktan saatler sonra Ukrayna'nın Çernigiv şehrini vurduğu açıklandı.

Çernigiv Belediye Başkanı Vladislav Atroşenko, Rusya'nın yalan söylediğini ve Rus ordusunun başkentin 160 kilometre kuzeyindeki şehri vurmaya devam ettiğini söyledi.

Atroşenko, "Gece aynı beklediğimiz gibi geçti. Rusya'nın söylediği her şey yalan çıktı ve şehre ciddi top atışı yapıldı" dedi.

Yetkililer, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başlamasından bu yana Çernigiv'de yaklaşık 400 kişinin öldüğünü tahmin ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı dün, diyalog için gerekli şartları yaratmak amacıyla Ukrayna'nın Kiev ve Çernigiv kentlerinin çevresindeki askeri aktiviteleri "ciddi anlamda" azaltacaklarını açıklamıştı.