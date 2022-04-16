Rusya'nın çekilmesinin ardından Kiev çevresinde bulunan ceset sayısı 900'ü aştı

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Ukrayna polisi, başkent Kiev'in çevre bölgelerinde Rusya'nın çekilmesinden sonra bulunan ceset sayısının 900'ü geçtiğini bildirdi. Bulunan çoğu cesedin vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Yeni açıklamayla birlikte Ukraynalı yetkililer tarafından bulunan ceset sayısı iki katına çıkmış oldu.

Kiev'in bölgesel polis gücünün lideri Andriy Nebitov, cesetlerin çoğunun sokaklarda terk edilmiş halde veya 'geçici mezarların içinde' bulunduğunu ifade etti. Nebitov, polis verilerine göre bulunan 900'den fazla cesedin yüzde 95'inin kurşun yaralarından öldüğünü aktardı.

Nebitov, "Bu bulgular sonucunda işgal sırasında insanların sokaklarda infaz edildiğini anlıyoruz" dedi.

Yapılan açıklamada binaların kalıntıları kaldırıldıkça ve yeni toplu mezarlar bulundukça ceset sayısının arttığı bildirildi. Kiev'in çevre bölgelerinden yaklaşık 350 ile en fazla ceset Buça'da bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki tesislere yönelik füze saldırılarının sayısı ve şiddetinin artacağını belirtmişti. Moskova buna gerekçe olarak "Kiev güçlerinin Rus topraklarında sabotaj yapmasını" gösterdi.

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