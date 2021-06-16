Rusya'nın başkenti Moskova'da Koronavirüs alarmı: Belediye Başkanı, durumu "dramatik" olarak niteledi

Rusya'nın başkenti Moskova'da Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehirdeki Koronavirüs vaka artışını "dramatik" olarak yorumladı. Sobyanin, 12 binden fazla insanın Covid-19 nedeniyle hastanede yattığını söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Rusya'da son 24 saatte 13 bin 397 yeni Koronavirüs vakası tespit edildi. Başkent Moskova'da yeni vakalar 5 bin 782 olarak kaydedildi.

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, basına yaptığı açıklamalarda başkentte durumun "dramatik" olduğunu söyledi ve 12 binden fazla kişinin Covid nedeniyle hastanede yattığını söyledi.

Rusya'da hükûmetin Koronavirüs görev gücü, son 24 saatte Koronavirüs ölümlerinin 396 olduğunu duyurdu ve toplam ölümü 127 bin 576 olarak kaydetti. Öte yandan Rusya'nın federal istatistik ajansı, Rusya'da toplam Koronavirüs ölümlerini 270 binden fazla olarak gösteriyor.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, dün yaptığı açıklamada ülkedeki Koronavirüs aşılama programının hızından memnun olmadıklarını söylemiş, vatandaşları aşı olmaya çağırmıştı.