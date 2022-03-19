Rusya'nın baş müzakerecisi: Ukrayna'nın tarafsızlığı konusunda Kiev'le olabileceğimiz en yakın noktaya geldik

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Belarus'taki müzakerelerde Rusya'nın baş müzakerecisi olarak görev yapan Vladimir Medinski, Moskova ve Kiev'in Ukrayna'nın tarafsız ülke olması konusunda "duruşlarının gelebileceği en yakın noktaya geldiğini" belirtti.

Kremlin, çarşamba günü yaptığı açıklamada Ukrayna'nın İsveç ve Avusturya modelinde tarafsız bir ülke haline gelmesinin konuşulduğunu belirtiyordu. Ukrayna bu teklifi reddetmiş, güvenliğinin uluslararası güçler tarafından garanti altına alınmasını istemişti.

Medinski cuma günü yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın tarafsız kalması ve NATO'ya girmemesi müzakerelerin en önemli noktalarından biri. Taraflar duruşlarını bu noktada mümkün olduğunca yakınlaştırdı" dedi.

Rusya'nın baş müzakerecisi, Ukrayna'nın "güvenlik talepleri" ile ilgili de hala "nüanslar" olduğunu belirtti.

Medinski, Ukrayna'nın silahsızlanması konusunda "yolu yarıladıklarını" ifade etti.