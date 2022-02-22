Rusya'nın ayrılıkçıları tanımasından sonra Zelenski'den açıklama: Kimseden korkmuyoruz

T24 Dış Haberler

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıları tanımasının ardından ilk konuşmasını gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, barışçıl ve diplomatik yola bağlı olduklarını vurgulayarak "Kimseden ve hiçbir şeyden korkmuyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararından sonra sosyal medyada yayınlanan ilk ulusa sesleniş açıklamasını gerçekleştirdi.

Beklenenden geç saatte gerçekleşen ulusa sesleniş konuşmasında konuşan Zelenski, "Barışçıl ve diplomatik bir yola bağlıyız ve yalnızca bunu takip edeceğiz. Ancak, kendi toprağımız üzerindeyiz ve kimseden ve hiçbir şeyden korkmuyoruz. Kimseye borçlu değiliz ve kimseye vermeyeceğiz. Çünkü 2014 Şubat değil, 2022 Şubat'tayız. Başka bir ülke, başka bir ordu. Tek amaç Ukrayna'da barış." " dedi.

Moskova'nın Ukrayna'nın egemenlik bütünlüğünü ihlal ettiğini söyleyen Zelenskiy, "Putin'in açıklamaları, Rusya'nın Minsk Anlaşması'ndan tamamen çekildiği anlamına gelmektedir. Barış istiyoruz. Ortaklarımızdan net ve etkili destek adımları bekliyoruz" diye ekledi.