Rusya'nın Ankara Büyükelçisi: Uçuş kısıtlaması kalkar ama hızlı olmaz

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rusya'da yetkili makamların Türkiye'ye yönelik uçuş kısıtlamalarının kaldırılmasını düşünmeye başladığını ifade ederken, "Turizmde iyi haberler için biraz daha beklemek gerek. Kısıtlamaları kaldırmayı düşünüyoruz ama o kadar hızlı değil" dedi.

Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, pandemi nedeniyle Türkiye'ye dönük uçuş kısıtlamalarının kaldırılmasının düşünüldüğünü, ancak iyi haberler duymak için biraz daha beklemek gerektiğini kaydetti.

Hürriyet gazetesinden Serkan Demirtaş'a konuşan Yerhov, Koronavirüs pandemisi ile durumun hala çok tedirgin ve öngörülemez olduğunu belirterek "Şu anda Türkiye’de salgın istatistikleri bir düşüş trendi içinde, istikrarlı ama yavaş. Bundan dolayı yetkili makamlarımız, kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmeye başlıyor. Türk heyeti geçen hafta Moskova’ya bunun için gitti. Tarih henüz net değil, o kadar hızlı değil. Pandemi hala devam ediyor, insanlar her gün hayatını kaybediyor ve binlerce testin pozitif çıktığı görülüyor. Dolayısıyla bu mesele, her iki ülkede de halk sağlığının yanı sıra güneye gelen turistlerin güvenliğini sağlamak için sorumluluk bilinciyle hareket etmekle yükümlü olan ülkemiz kuruluşlarının günlük kontrolü altında. İyi haberler duymak için büyük olasılıkla biraz daha beklememiz gerekecek" dedi.

"Uçuş sınırlaması siyasi karar değil"

Uçuş sınırlamasının siyasi olduğuna ilişkin yorumların anımsatılması üzerine, kendisinin asla böyle bir değerlendirmeye inanmadığını belirten Büyükelçi Yerhov, "Bu soruyu bunu söyleyenlere sorun. Bana gelince, ben asla yapmadım ve bunun doğru olduğuna asla inanmadım" dedi.

"Rusya ve Türkiye anlaştığında, başarıya ulaşırız, barış, güvenlik ve refah sunarız"

Büyükelçi Yerhov, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın Türkiye'nin Kırım Tatar sürgününün yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajla ilgili yorumunu da değerlendirdi.

Bu konuyla ilgili hem Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un hem de Zaharova’nın açıklamalarında Türkiye ile Rusya arasındaki 'karşılıklı avantaja dayalı işbirliği ilişkilerine' Rusya’nın atfettiği ezeli önemi vurguladıklarını kaydeden Yerhov, şöyle dedi:

"Bu ilişkileri gerçekten önemsiyoruz ve halklarımız için daha iyi bir gelecek hedeflerine hizmet eden ilişkilerin daha fazla gelişmeleri için birlikte çalışmaya devam etmeyi çok istiyoruz. Rusya ve Türkiye anlaştığında, başarıya ulaşırız, barış, güvenlik ve refah sunarız. Suriye, Libya ve Kafkasya’da olduğu gibi bunun örnekler açık ve sayısızdır. Bu arada, ekonomik işbirliği ve turizm konusunda insanlar ihtiyaç duydukları şeyleri elde eder.

Tarihe gelince... Doğal olarak tarih, ilişkilerimizde her zaman bir yere sahip, üç asırdan fazla süren savaşlar ve çatışmalar iz bırakmadan gidemez. Doğal olarak, insanların zihinlerinde kalan pek çok tarihi anı var ve belki de en iyi anılar değildir, pek çok mit, efsane ve klişe, 'kamuoyunda hakim olan hava' dediğimiz şeyde hala varlığını sürdürmekte. Tarihin tarihçilere, bilim insanlarına ait olması gerektiğini söyleyenlere ve buna inananlara, ki Türkiye’de bu kişilerin sayısı bir hayli fazla, desteğimi gösteriyorum ve hepimiz, tarihten gerekli dersleri çıkararak ileriye, halkların ortak çabalarıyla sağlanan daha iyi bir geleceğe bakmalıyız."