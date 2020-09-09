Rusya, Navalni suçlamaları nedeniyle Almanya'ya protesto notası verdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, istişare için çağırdığı Almanya Büyükelçisi Geza Andreas von Geyr'e, Berlin'in Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin zehirlenmesiyle ilgili suçlamaları nedeniyle protesto notası verdi.
Rus Dışişleri yetkilileri ve Almen elçi von Geyr, Navalni vakasını görüşmek üzere Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.
Görüşmenin ardından bir açıklama yayınlayan Rus Dışişleri, Navalni'nin zehirlenmesiyle ilgili suçlamalar nedeniyle Almanya'ya protesto notası verildiğini duyurdu.
Uçakta fenalaşmıştı, tedavi için Berlin'e nakledilmişti
Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalni, uçuş esnasında fenalaştığı için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalni'nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalni, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmişti.
Berlin'deki Charite Hastanesi 24 Ağustos'ta Navalni'nin zehirlendiğine dair bulgulara rastlanıldığını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Rusya İçişleri Bakanlığının Sibirya Federal Bölgesi'ne bağlı Ulaştırma Servisi 27 Ağustos'ta olayla ilgili ön soruşturma başlatmış, ilk edinilen delillerde zehirlenmeye dair bir kanıtın bulunmadığı ifade edilmişti.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de tedavisi devam eden Navalni'nin yapılan testler sonucu sinirlere etki eden Noviçok ailesinden bir kimyasal ile zehirlendiğine dair kesin kanıtlar bulduklarını söylemişti.
Almanya'da tedavisi süren Navalni'nin komadan çıktığı öğrenildi.