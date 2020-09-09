Rusya, Navalni suçlamaları nedeniyle Almanya'ya protesto notası verdi

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalni, uçuş esnasında fenalaştığı için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalni'nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalni, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmişti.

Berlin'deki Charite Hastanesi 24 Ağustos'ta Navalni'nin zehirlendiğine dair bulgulara rastlanıldığını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Rusya İçişleri Bakanlığının Sibirya Federal Bölgesi'ne bağlı Ulaştırma Servisi 27 Ağustos'ta olayla ilgili ön soruşturma başlatmış, ilk edinilen delillerde zehirlenmeye dair bir kanıtın bulunmadığı ifade edilmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de tedavisi devam eden Navalni'nin yapılan testler sonucu sinirlere etki eden Noviçok ailesinden bir kimyasal ile zehirlendiğine dair kesin kanıtlar bulduklarını söylemişti.

Almanya'da tedavisi süren Navalni'nin komadan çıktığı öğrenildi.