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Dünya

Rusya, Navalni'nin zehirlenmesiyle ilgili AB yaptırımlarına karşılık verdi: Yaptırım listesi genişledi

22 Aralık 2020 15:12

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin zehirlenmesi nedeniyle AB tarafından uygulanan yaptırımlara cevaben Moskova'nın AB ülkelerinin temsilcilerinin yer aldığı yaptırım listesini genişlettiğini duyurdu.

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre, Rus Dışişleri, "Karşılıklılık ilkesine istinaden AB ülkelerinin temsilcilerinin yer aldığı yaptırım listesinin genişletilmesine karar verildi. Listeye dahil edilen kişilere Rusya'ya giriş yasağı getirildi. AB kapsamında Rusya karşıtı yaptırımları körükleyen kişiler de listeye dahil edildi" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Rus Dışişleri'ne davet edilen Almanya, Fransa ve İsveç büyükelçilerinin yanı sıra AB'nin Moskova Temsilciliği'ne yaptırım listesini genişletme kararıyla ilgili notaların verildiğini belirtti.

AB ülkelerinin Navalni'nin zehirlenmesi olayında dahli olduğunu belirterek bazı Rusya vatandaşlarına yasa dışı kısıtlayıcı önlemler getirmesinin "kabul edilemez" olduğunun altını çizen bakanlık, "Batılı ülkelerin dostça olmayan eylemlerine her zaman uygun yanıtların verileceğini" vurguladı.

AB, Navalni'nin zehirlenmesiyle bağlantılı 6 Rusya vatandaşına ve Rusya Ulusal Araştırma Enstitüsü'ne yaptırım uygulamıştı.

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