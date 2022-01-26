Rusya, Navalni'nin kardeşi hakkında da tutuklama emri çıkardı

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Rusya, tutuklu muhalif lider Aleksey Navalni'nin kardeşi Oleg Navalni hakkında da tutuklama kararı çıkarıldı.
Rusya İçişleri Bakanlığı, detay sunmadan 38 yaşındaki Oleg Navalni'nin 'cezai kovuşturma' nedeniyle tutukluluğunun istendiğini belirtti. AFP, muhalif liderin kardeşinin Moskova'nın arananlar listesinde görüldüğünü doğruladı.
Rusya'nın cezaevi yönetimi dün, Oleg'in Koronavirüs önlemlerini ihlal ettiği gerekçesiyle mahkum edildiği ertelenmiş hapis cezası nedeniyle hapis yatması talebiyle mahkemeye başvurmuştu. Oleg, Koronavirüs önlemleri yürürlükteyken kardeşinin serbest bırakılması için eylem çağrısında bulunmuştu.
Avukat Nikos Paraskevov, polis çarşamba günü Oleg'in evinde bulamayınca hakkında tutuklama emri çıkarıldığını belirtti. Paraskekov, Oleg'in ülkeyi terk edip etmediği hakkında bilgisi olmadığını belirtti.
Navalni'ye yakın birçok isim, organizasyonları "yasa dışı" ilan edilince Rusya'dan ayrılmıştı.