Rusya: Navalni Almanya'da ya da oraya giden uçakta zehirlenmiş olabilir

Rusya, geçen aylarda Noviçok'la zehirlendiği tespit edilen ve Almanya'da hastaneye kaldırılan Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin "Almanya'da ya da oraya giden acil uçağında" zehirlenmiş olabileceğini iddia etti.

Euronews'un aktardığına göre, Rusya, 20 Ağustos'ta Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya giderken fenalaşan Navalni'nin zehirlenmesinde bir payı olduğunu reddediyor. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiğini tespit etmesinin ardından ise, Fransa ve Almanya Rusya'nın sorumluluğunu işaret ederek olası yaptırımları görüşüyor.

Moskova, Navalni'nin zehirlenmesinde hiçbir payı olmadığını yeniden vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Navalni'ye vücudundaki zehirli maddeyle ilgili ne olduysa Almanya'da ya da oraya giden uçakta olmuş olabileceğini düşünmek için nedenimiz var" dedi. Lavrov, konuya ilişkin başka detay vermedi.

Rusya, Navalni orada hastaneye kaldırıldığında vücudunda zehirli madde olmadığını savunuyor.