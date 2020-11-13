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Dünya

Rusya: Navalni Almanya'da ya da oraya giden uçakta zehirlenmiş olabilir

13 Kasım 2020 08:27

Rusya, geçen aylarda Noviçok'la zehirlendiği tespit edilen ve Almanya'da hastaneye kaldırılan Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin "Almanya'da ya da oraya giden acil uçağında" zehirlenmiş olabileceğini iddia etti.

Euronews'un aktardığına göre, Rusya, 20 Ağustos'ta Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya giderken fenalaşan Navalni'nin zehirlenmesinde bir payı olduğunu reddediyor. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiğini tespit etmesinin ardından ise, Fransa ve Almanya Rusya'nın sorumluluğunu işaret ederek olası yaptırımları görüşüyor. 

Moskova, Navalni'nin zehirlenmesinde hiçbir payı olmadığını yeniden vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Navalni'ye vücudundaki zehirli maddeyle ilgili ne olduysa Almanya'da ya da oraya giden uçakta olmuş olabileceğini düşünmek için nedenimiz var" dedi. Lavrov, konuya ilişkin başka detay vermedi. 

Rusya, Navalni orada hastaneye kaldırıldığında vücudunda zehirli madde olmadığını savunuyor. 

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalni, uçuş esnasında fenalaştığı için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalni’nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalni, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmişti. Doktorlar burada yapılan testlerle muhalif liderin zehirlendiğini tespit etti. Rusya olayla ilgili bir bağlantıyı yalanlarken Fransa ve Almanya, laboratuvarlarda tespit edilen Noviçok'un ardından Rusya'dan açıklama bekledi. Navalni ise doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tutuyor.

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