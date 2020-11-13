Rusya: Navalni Almanya'da ya da oraya giden uçakta zehirlenmiş olabilir

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalni, uçuş esnasında fenalaştığı için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalni’nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalni, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmişti. Doktorlar burada yapılan testlerle muhalif liderin zehirlendiğini tespit etti. Rusya olayla ilgili bir bağlantıyı yalanlarken Fransa ve Almanya, laboratuvarlarda tespit edilen Noviçok'un ardından Rusya'dan açıklama bekledi. Navalni ise doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tutuyor.